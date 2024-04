La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil, que llevará el sueldo básico a más de 756 mil pesos, con presdentismo.

El incremento acordado contempla un aumento no remunerativo y no acumulativo para el mes de abril de un 8% −sobre el mes de marzo− y un 7% también con carácter de no remunerativo y no acumulativo para el mes de mayo −sobre el mes de marzo−.

Ambos porcentajes estarán sujetos a revisión en función del incremento de los precios y del índice de inflación mensual. A su vez, se definió el pago de una suma fija por única vez y no remunerativa de $ 40.000 a abonarse durante abril.

"En este momento tan difícil por el que estamos transitando, hemos podido lograr un acuerdo salarial que vuelve a abarcar un plazo mínimo de tres meses y contempla ajustes mensuales en función de los incrementos de los precios", sostuvo el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri.



Y agregó: "Si bien se aprecia una tendencia a la baja en los indicadores de los precios, también vemos con preocupación una desaceleración en la actividad económica, que debemos seguir con atención para los próximos meses".

El gremio de Comercio tiene unos dos millones de afiliados y es el más grande del país.

