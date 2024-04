Un corredor británico llegó este domingo al cabo Ángela, Túnez, para finalizar la última etapa de un desafío único: convertirse en la primera persona en correr por el continente africano a través de 16 países y 16.250 kilómetros, lo que equivale a 385 maratones.

El protagonista de esta proeza es Russ Cook, de 27 años, quien fue acompañado por decenas de seguidores, tunecinos pero también llegados de Reino Unido, Canadá y Australia, que recorrieron los últimos kilómetros, algunos ataviados con una falsa barba rojiza para imitar a su ídolo.



"Es un gran momento", declaró Cook tras su llegada, sentado en un trono de la realeza colocado para la ocasión, con un daiquiri en la mano, su bebida favorita, y un brazo alrededor de su pareja, a la que no veía desde hacía casi un año, ya que tu travesía duró ni más ni menos que 352 días.



El conocido como "Hardest Geezer" (el tipo más duro) ha transmitido su odisea a través de las redes sociales, donde le siguen cerca de un millón de personas, tras arrancar del cabo sudafricano de Agujas, el punto más al sur de África.



El Proyecto África no sólo es una prueba de superación física sino una iniciativa con la que ha recaudado 720.000 euros con micromecenazgo para organizaciones benéficas como Water Aid, que financia proyectos para el acceso al agua potable y baños seguros, o Sandblast, que ayuda a los refugiados del Sahara Occidental.

Algunos inconvenientes durante la travesía

Imagen: AFP

En su historial maratoniano, el deportista cuenta además con el título de ser el primero en correr desde Asia a Londres en 66 días a través de una decena de países. Cook no sólo corre por placer o por altruismo sino también por supervivencia ya que, como relata en sus vídeos, sufrió un intento de secuestro e incluso un robo a punta de pistola.



Sin embargo, uno de los grandes obstáculos que estuvo a punto de poner punto final a su aventura no ha sido atravesar selvas, bosques salvajes o desiertosa su llegada el pasado mes de enero a la frontera entre Mauritania y Argelia, una zona sensible donde operan grupos yihadistas.Gracias a la ayuda de millones de internautas que compartieron su mensaje dirigido al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune,de cortesía para lograr "el último empujón" para entrar en el libro de los récords.

