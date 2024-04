Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ante la pregunta de Página12, dijo que el gobierno todavía "no sabe" si el paquete fiscal en el que están trabajando va a ser presentado "en esta etapa" en el Congreso de la Nación y que la vuelta del Impuesto a las Ganancias no estaría contemplado.

"El paquete fiscal no sé si se va a incorporar o no. Creo que Ganancias va a quedar para otra etapa, no dentro de la ley", indicó a la salida del acto de afiliación de LLA en Palermo de este domingo. Desde Casa Rosada, sin embargo, venían diciendo que el gobierno estaba trabajando en aumentar el piso. Sobre la nueva Ley Bases, que en Balcarce 50, puntualizan que enviarían al Congreso de la Nación el 17 de abril, Menem dijo: "La ley bases está presentada desde diciembre. Se puede hacer un nuevo dictamen".

El ministro del Interior, contrario a lo que afirmó Menem, dijo que el Gobierno de Milei sigue trabajando en la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y aclaró que el cobro del mismo no será retroactivo para el primer cuatrimestre de 2024. "Vamos a incrementar la propuesta del piso de ganancias, lo está terminando de analizar el ministro de Economía para ver cómo impacta en la ley y del difícil cero", planteó. "Seguramente, el piso va a estar entre 1,2 y 2 millones, y las escalas se darán de manera progresiva", finalizó.