La abogada del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, Sonia Vera, afirmó que su defendido fue secuestrado en el asalto armado a la embajada de México en Quito, pero aún se beneficia de la condición de asilado, en una entrevista con la agencia de noticias AFP. Como Glas aún "tiene el estatus de asilado político del gobierno mexicano (...) pedimos que sea devuelto a la embajada mexicana más próxima de Ecuador", dijo.

"Él está en grave riesgo, en un riesgo inminente, en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar", advirtió. "Esto va más allá de que si te cae bien o mal Jorge Glas, o si eres de derecha o de izquierda (...) Lo que hizo el Estado ecuatoriano es una brutal agresión a los principios básicos del derecho internacional", añadió.

Por su parte, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto a Glas, procesado en casos de corrupción y ahora recluido en una cárcel de máxima seguridad.

"Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que demostraba, a través de la Corte de Justicia, cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo para que no se proceda porque no correspondía esa medida", defendió, indicando que México no dio una respuesta positiva y solo mencionaba que estaban analizando el caso.