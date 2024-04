La Federación de Camioneros que conduce Hugo Moyano definirá este jueves en un congreso nacional, donde espera convocar a 20 mil trabajadores de las distintas ramas, si avanza con un paro general de 48 horas ante la negativa del gobierno de Javier Milei de homologar la paritaria que el gremio firmó con las cámaras empresarias para los meses de marzo y abril. La convocatoria fue ratificada por el secretario adjunto de camioneros, Pablo Moyano, que le apuntó a parte del empresariado, “influenciado y extorsionado por sectores vinculados al macrismo y al gobierno libertario” para judicializar los acuerdos salariales. “Empresa que no pague, actividad que no trabaja”, sentenció el dirigente de camioneros y uno de los triunviros de la CGT.

La medida de fuerza estaba anunciada para este lunes si la Secretaría de Trabajo no homologaba el convenio que Camioneros firmó con las cámaras empresarias. Pero –por el feriado extra largo— los plazos para la homologación vencen este jueves y el sindicato decidió convocar a un congreso nacional para ese día y ahí definir las medidas de fuerza. Por ahora, el gobierno nacional insiste -así lo blanqueó su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo- en no avalar la paritaria que pretende recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la altísima inflación de los primeros meses de gestión de Javier Milei.

Hace 15 días Camioneros firmó el acuerdo con las tres cámaras empresarias del sector, donde se estableció un aumento del 25 por ciento para marzo y un 11 por ciento para abril. “Lo que pasa que las cámaras empresarias son tres: Faetyl, Catac y la histórica que es Fadeeac, donde el macrismo, durante el gobierno de Macri, se ha metido en esa cámara y es la que siempre judicializa los aumentos salariales, no está de acuerdo y eso es lo que realmente complica. Totalmente influenciadas y extorsionadas por el Gobierno”, sostuvo Pablo Moyano.

En camioneros ven una jugada política en la que asocian a la actual senadora de la provincia de Buenos Aires, Florencia Arieto, que llegó al Senado bonaerense por el PRO en la boleta de Juntos por el Cambio pero pegó un nuevo garrochazo y ahora saltó a La Libertad Avanza. Para el gremio, Arieto es el nexo con las cámaras empresarias díscolas, antes con el gobierno de Macri y ahora con el de Milei.

“Son solamente tres empresas sobre más de 15 mil. De eso se ha agarrado el Gobierno y no lo ha homologado todavía. Esperemos que se homologue y, si no, no queda otra salida que un paro general de Camioneros o una gran movilización a la Secretaría de Trabajo”, explicó Moyano.

Caputo, fue el primer funcionario en salir a argumentar la decisión del Gobierno de no validar el acuerdo salarial alcanzado por el gremio y los empresarios de la actividad por encima de la pauta oficial, que el Gobierno solo aplica para los salarios, mientras impulsa los aumentos de precios y tarifas.

“El ministro de Economía dijo con claridad que el Gobierno no va a convalidar aumentos por encima de la inflación. Habrá que ver cómo se plantea esa discusión y cuáles son las medidas que el Gobierno tomará si se llega a realizar un paro”, avisó el ministro de Interior, Guillermo Francos, y dejó abierta la posibilidad de decretar la conciliación obligatoria y declarar ilegal la medida de fuerza.

“¿Quien es Caputo para meterse en un acuerdo entre privados?”, se preguntó Moyano. “Le recomendaría a ese señor que se suba a un camión y esté un mes fuera de su casa, que viaje a Brasil, a Chile, con todo lo que eso implica, a ver si el camionero no tiene que cobrar un sueldo digno”. “Los aumentos los van a tener que pagar las cámaras empresarias”, se plantó.

Moyano quiere asegurar que la medida que surja del congreso del jueves tenga un respaldo contundente. El sindicato aspira a congregar a unos 20 mil camioneros que se reunirán en uno de los predios del gremio –posiblemente el camping de San Justo, uno de los más grandes–, donde debatirán las propuestas. Allí, también habrá un cotejo de los recibos de sueldo de todas las ramas del gremio para verificar cuáles son las cámaras –y sus empresas– que respetaron el acuerdo paritario y cuáles no.

El dirigente camionero también se refirió a la posibilidad que la CGT convoque a una medida de fuerza frente a la política económica del gobierno de Milei, un paro general o una gran movilización. “Voy a respetar lo que decida la mayoría”, sostuvo Pablo Moyano y agregó: “Todo lo que sea movilización en la calle, paro, todo lo que sea medida de fuerza contra este gobierno tiene que ser ya. La recesión que estamos viendo, las paritarias que no se homologan, están destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Comentar la realidad que todos vivimos es aburrido, hay que accionar”.

“No homologan los acuerdos salariales que pasan del 8 o 9 por ciento que quieren fijar y que nosotros no aceptamos. Ahora quieren aniquilar los convenios colectivos de trabajo con la Ley Ómnibus, vuelven con Ganancias, es una provocación permanente."