Anitta confirmó la noticia más esperada por sus fans argentinos: el tour mundial "Baile Funk Experience" llega a Buenos Aires este domingo 16 de junio, en el Teatro Vorterix. En ese marco, la cantante brasileña va a presentar su nuevo álbum titulado Funk Generation. Las entradas salen a la venta este jueves 11 de abril a las 10 de la mañana en la web de All Access.



La gira comienza el 18 de mayo en Ciudad de México y la llevará a ciudades de todo el mundo, incluyendo sus primeros shows en Los Ángeles, Nueva York, Miami y Toronto. En total, el tour cuenta con más de 20 fechas.

Imagen: instagram.com/Anitta

El nuevo álbum de Anitta, que se estrena este 26 de abril, tuvo recientemente un adelanto con el estreno de “Double Team”, canción que contó con la colaboración de Brray y Bad Gyal.

Anteriormente, Anitta presentó “BELLAKEO”, un tema junto al cantante mexicano Peso Pluma. El corte entró a Billboard Hot 100 con la mejor posición en el ranking de toda su carrera artística.

A finales de 2023, Anitta encabezó TikTok In The Mix, la primera experiencia global en vivo donde actuó ante una multitud de más de 17.000 personas en Sloan Park en Mesa, Arizona. Además, en 2022, Anitta se consagró como la primera mujer brasileña solista en actuar en Coachella.



El pronunciamiento político de Anitta

La cantante brasileña Anitta hizo pública su postura política en julio de 2022, antes de las elecciones presidenciales y después de que un policía bolsonarista asesinara a Marcelo Arruda, un dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

"La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción. No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula", había escrito la artista en su cuenta de X.

En aquel momento, su declaración fue compartida por Lula, quien aseguró: "Vamos juntos envolver o Brasil!" (“Vamos a incluir Brasil juntos”), en un juego de palabras que hace referencia a la canción "Envolver", uno de los éxitos de Anitta.

Anitta ya había criticado a Bolsonaro, pero afirmó que el asesinato de Arruda le pareció “aterrador” y tildó al expresidente de ultraderecha y a sus seguidores de “agresivos y antidemocráticos” que “quieren resolver las cosas con violencia e intolerancia”.