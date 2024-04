La definición del torneo más importante del vóley argentino comenzará este miércoles 10 de abril. Ciudad Vóley y Policial de Formosa se enfrentarán en una serie al mejor de cinco partidos para definir al campeón del certamen. Los dos primeros encuentros serán en el clun de la Capital Federal, el tercero en la ciudad formoseña, lo mismo que el cuarto en caso de ser necesario. En el caso de que haya una definición en quinto partido, Ciudad será el local.



El equipo de Hernán Ferraro es el último campeón, y salió primero en la fase regular con solo dos derrotas en 20 partidos, ante Once Unidos y Obras de San Juan. En los cuartos de final disputados en Zárate venció sin atenuantes a Boca por 2-0 en la serie, ambos partidos en sets corridos.

En semifinales, River le dio más trabajo, ya que lo venció en tie-break en el primer duelo. Ciudad como local, dio vuelta la serie con dos triunfos contundentes y llegó a una nueva final en la que buscará el bicampeonato.



Policial de Formosa quedó tercero en la fase regular y fue el primer campeón de la temporada al quedarse con la Supercopa, lo que le permitió la clasificación al Sudamericano.

En cuartos de final derrotó a Defensores de Banfield por 2-0 en la serie y en semifinales dio la sorpresa al vencer a UPCN por 2-1. El equipo de Martín López se había quedado con el primer punto en Formosa, el conjunto sanjuanino lo igualó pero en el partido definitorio Policial se lo llevó por 3-1, lo que lo depositó por primera vez en la final de la LVA. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports.





Los finalistas en números:

Finales LVA RUS 2023/2024

Partidos jugados: 25Victorias: 22Derrotas: 3Posición Fase Regular: 1roSerie Cuartos de Final: 2-0 vs BocaSerie Semifinal: 2-1 vs RiverEficacia en ataque: 52%Eficacia en recepción: 47%Bloqueos por set: 2.6Puntos de saque por set: 1.6Máximo Anotador: Jonás Ponzio (411 pts)Partidos jugados: 25Victorias: 19Derrotas: 6Posición Fase Regular: 3roSerie Cuartos de Final: 2-0 vs Defensores de BanfieldSerie Semifinal: 2-1 vs UPCNEficacia en ataque: 47%Eficacia en recepción: 46%Bloqueos por set: 1.9Puntos de saque por set: 1.4Máximo Anotador: Gerónimo Elgueta (452 pts)10/04 - 21.30 hs - Ciudad vs Policial en club Ciudad12/04 - 22 hs - Ciudad vs Policial en club Ciudad18/04 - 22 hs - Policial vs Ciudad en Estadio Cincuentenario20/04 - 13.30 hs - Policial vs Ciudad en Estadio Cincuentenario - (Condicional)26/04 - 22 hs - Ciudad vs Policial en club Ciudad - (Condicional)