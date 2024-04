“La situación es muy compleja. Desde la llegada de Javier Milei solo recibimos malas noticias: devaluación, ajuste y un irrisorio recorte en la coparticipación. A eso le tenemos que sumar que estamos en vísperas de sufrir el efecto del tarifazo que se viene en materia de servicios y esto impacta de lleno en el ámbito del deporte”, explica Leandro Lurati, subsecretario de Deportes bonaerense, para explicar las dificultades que atraviesa la Provincia para mantener las políticas públicas junto a los municipios.

En diálogo con Buenos Aires/12, Lurati reveló que en términos de planificación de políticas deportivas el gobierno “brilla por su ausencia” y que el panorama crítico es similar en todos los ministerios y secretarías de la provincia, debido a la ausencia del Estado nacional. En ese contexto, el funcionario destacó el trabajo mancomunado con los municipios que se vio reflejado en la realización de los Juegos Bonaerenses 2024.

El alud violeta que arrasa con todo

"La desfinanciación del deporte y la cultura es total a tal punto que se desplazó completamente a un segundo o incluso un tercer plano dentro de las prioridades", dice el funcionario que sabe que las áreas a las que refiere en una de las tantas en las que el día a día de las políticas nacionales va restando capacidad de desarrollo.

Convertido en una arista más dentro de un panorama complejo y ya sobrecargado por el ajuste, el deporte expresa una situación que Lurati define como "cítrica". "No sabemos si las universidades van a poder comenzar el segundo cuatrimestre, los hospitales se están quedando sin insumos médicos y los pacientes sin tratamientos", describe y asegura que "el ajuste afectó a todas las áreas de la vida de los bonaerenses.

—¿Cómo impacta en los clubes?

—Impacta de modo muy negativo, es una combinación de factores es un golpe muy duro. Ante la grandísima pérdida de poder adquisitivo que están viviendo todos los argentinos, uno de los primeros gastos que suelen recortar las familias son aquellos que no están vinculados a los alimentos o a la salud.

—¿Actualmente existe una política del deporte a nivel nacional?

—No. Como en tantas otras áreas, el gobierno de Javier Milei brilla por su ausencia en cuanto a una planificación deportiva a nivel nacional. No sólo no hay novedades sobre la realización o no de los Juegos Nacionales Evita, sino también se descontinuaron políticas públicas nacionales y se hicieron despidos masivos.

—Con el escenario que describís. ¿Como fue la organización de los Juegos Bonaerenses?

—Fue un enorme desafío y una decisión política del Gobierno de la Provincia que bajó una orden muy precisa: hacer todo lo posible para que los bonaerenses puedan seguir disfrutando de esta política pública tan integral. Por eso instauramos una nueva etapa interregional para las disciplinas en conjunto con la que apuntamos a mantener la cantidad de participantes totales y no reducir la agenda deportiva para que los bonaerenses sigan teniendo la posibilidad de conocerse, de disfrutar de la cultura y encontrarse para hacer deporte.

La Provincia y los municipios

Como sucedió con otras áreas de la administración pública, el peso del recorte nacional y la necesidad de garantizar la continuidad por parte del Estado bonaerense, puso a la administración provincial a trabajar codo a codo con los municipios para hacer frente a la situación.

"Nos encontramos frente a un gran desafío, donde tenemos que ser más eficientes que nunca para gestionar nuestros recursos y apelar a la creatividad en el diseño de los programas", dice Lurati, que asegura que tanto el gobernador, Axel Kicillof, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, tienen claro que "el deporte es parte fundamental del sano desarrollo de la vida comunitaria dentro de la provincia".

—¿Cómo se están articulando las tareas para sostener las políticas públicas del deporte en la provincia?



—En nuestro Gobierno hemos decidido mantener todas las políticas destinadas al deporte, a diferencia del Estado nacional que ha hecho exactamente lo contrario. Eso no es un dato menos porque nos obliga a ser los garantes de las iniciativas que podemos llevar adelante a partir de un trabajo permanente con las secretarías y direcciones de deportes municipales. Es imposible gestionar políticas públicas si no es a través de la articulación con los 135 municipios bonaerenses. Justamente venimos de terminar una serie de encuentros regionales, en los que dividimos a la provincia en cuatro, para poder acercarnos teniendo así un ida y vuelta con las autoridades de deporte y cultura de los distintos municipios. Gracias a estas reuniones pudimos contar como es el plan de acción para afrontar el difícil escenario que se presenta para este año.

—Dentro de este panorama. ¿De qué manera van a afrontar los próximos meses?

—Vamos a seguir aportando a los bonaerenses a través de nuestras políticas públicas deportivas, con nuestro Plan de Educación Deportiva Permanente, el Programa de Apoyos Deportivos, el acompañamiento que brindamos a los clubes de barrio, y obviamente construyendo agenda deportiva de calidad a través de la Copa Buenos Aires y los Juegos Bonaerenses.





Juegos Bonaerenses 2024

La semana pasada, se abrió la edición número 33 de los Juegos Bonaerenses, definida como la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires. El evento incluirá una etapa interregional y concluirá con la Final Provincial en Mar del Plata.

La inscripción para la competencia estará abierta hasta el sábado 4 de mayo, y se realizará, como es habitual, a través de la página web del Gobierno provincial.

La compatencia comenzará la Etapa Local, que se desarrollará del 5 de mayo al 30 de junio, y posteriormente se disputará la Regional, desde el 1 de julio al 31 de agosto.

Como novedad, antes de la Final, se incorporará una Etapa Interregional, que se disputará ente el 1 y el 20 de septiembre con el objetivo de seguir potenciando el desarrollo deportivo y cultural de la Provincia, incluso en este escenario.



La competencia, que el año pasado alcanzó el récord de 455 mil inscriptos, contará con más 100 disciplinas deportivas y culturales para Juveniles, Personas con Discapacidad y Trasplantadas, y Adultos Mayores.

Dentro de la reestructuración mencionada, se modificarán algunas categorías y disciplinas, además de introducirse cambios reglamentarios.

Según se informó desde la cartera provincial, ante la falta de oficialización aún de fechas posibles sobre los Juegos Nacionales Evita, la Copa Buenos Aires ahora se realizará entonces en el marco exclusivo de los Juegos Bonaerenses.



“Quieren hacer del deporte un negocio”

En materia deportiva, uno de los objetivos que se planteó el gobierno libertario fue la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas, cuyo anuncio trajo como consecuencia el repudio masivo de los clubes de fútbol y de barrio. Si bien la iniciativa fue rechazada desde todos los sectores, el propio secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, reflotó el tema esta semana.

"El impulso de las SAD en el fútbol argentino, no es una exigencia para que los clubes sean privados. Es abrir otra posibilidad de esquema societario para potenciar a un club. Si miramos a Brasil, Chile o Paraguay, muchos tuvieron un gran crecimiento", escribió en su red oficial en sintonía con el Presidente, que viene insistiendo con el tema cada vez que tiene la oportunidad de plantearlo.



Por esa razón, Lurati mantiene la alerta y dice que las SAD solo representan un “negocio” y dejan a un lado al deporte.

—¿Por qué crees que el Gobierno nacional quiere implementar las SAD?

—La nueva gestión cree que el deporte es un negocio y, lejos de ser un derecho, es un privilegio. No sabemos qué fin persigue Javier Milei con esta iniciativa, lo que sí sabemos es que quieren llevar adelante un negocio a partir del capital cultural y la historia centenaria de nuestros clubes. Nos quieren privar y hacer un negocio de una de las cosas más hermosas que tenemos: el deporte.

—¿Y por qué cree que hay que sostener un "no" rotundo a las SAD?

—Los clubes en nuestro país tienen un rol social que es fundamental en la formación identitaria, la contención ante situaciones de vulnerabilidad y la construcción de proyecto de vida de los ciudadanos. Con la cantidad de disciplinas que son populares y se practican en nuestro país, ¿cuál es la necesidad de promover a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia un modelo de negocios que sólo es viable para el fútbol profesional en el exterior?