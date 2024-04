El médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina, Ricardo Teijeiro, confirmó por AM750 que Argentina y la región vivieron este año un brote histórico de dengue que, por la baja de las temperaturas, ya está llegando a su final. Sin embargo, lanzó una advertencia clave de cara a los próximos meses.



El brote de dengue ha producido al menos 161 muertes en el país en lo que va del año y más de 230 mil contagios, según los datos del último boletín epidemiológico, publicados este domingo. En este sentido, Teijeiro señaló que, lejos de terminarse el brote y, con ello, las acciones que se deben hacer, el trabajo debe continuar durante el invierno, ya que el riesgo sigue latente.

“Fue un brote histórico en toda la región. No sufrió solo el brote Argentina. El dengue tiene un impacto muy fuerte en toda la zona tropical. También impacta fuerte en el país, porque tenemos un intercambio de poblaciones muy rápidas”, comenzó señanado.



A lo que añadió, en este contexto, que “este brote, de alguna manera, está en la cola”. “La temperatura va descendiendo y los mosquitos van a ir desapareciendo en sus formas adultas”, aclaró.

Pero, claro, haciendo énfasis en la palabra “adultas”. Es decir, “no desaparecen las larvas y los huevos, que pueden seguir en zonas húmedas o aguas acumuladas”. Por eso, advirtió: “Si no trabajamos en real educación a la población sobre cómo actuar no vamos a poder avanzar”.

“Porque la gente cree que apareció una vacuna y se soluciona el problema. No es así. Hay un trabajo individual que debemos hacer”, aseguró durante el primer día de baja sensible de la temperatura en lo que va del año y ya entrado el otoño.