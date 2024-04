El arquero Sergio "Chiquito" Romero remarcó que está muy cerca de renovar su contrato con Boca, aunque anticipó que todavía deberá esperar la decisión familiar antes de garantizar su continunidad en el club.

"Tengo la oferta de renovación de Boca arriba de la mesa. Solo tengo que ver qué quiere mi familia, si ellos deciden quedarse. Seguramente nos quedaremos", expresó Romero tras la victoria por 1 a 0 ante Sportivo Trinidense por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De esa manera, disipó dudas respecto a su eventual renovación del vínculo que finaliza al cierre de la temporada 2024.

Con un buen presente en Boca, Romero destacó que no le cerró la posibilidad de un regreso a la Selección Argentina, donde no ataja desde octubre de 2018, en una gira por Arabia Saudita, en los comienzos de la era de Lionel Scaloni. "Desde el día en que me tocó jugar a la pelota y decidí que iba a buscar la ilusión de ser profesional, obviamente uno quiere estar y apoyar desde el lado que le toque", expresó el arquero xeneize.

"Hoy la Selección tiene arqueros en un nivel extraordinario pero obviamente que uno sueña con hacerlo bien, que a Boca le vaya bien para tener otra vez esa chance. Estar en un grupo, de compartir y de tratar de dar una mano desde el lugar que a uno le toque", completó Romero, que participó en los Mundiales 2010 y 2014 con el conjunto nacional, además de perderse el de 2018 por una lesión.