Este viernes comienza Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo, que este año contará con Bizarrap en su line up junto a reconocidos artistas como Lana del Rey, Tyler The Creator, Blur, Doja Cat y No Doubt, entre otros. El dj y compositor argentino se presentará el primer día del festival, que se realiza durante dos fines de semana en el desierto de Indio, en California, Estados Unidos.

La transmisión en vivo de todo el festival -que se realizará del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril- estará disponible en el canal de YouTube de Coachella, permitiendo a los espectadores disfrutar de los espectáculos desde la comodidad de sus hogares, a través de diversos dispositivos como teléfonos móviles, computadoras y televisores.

Los fanáticos podrán elegir entre las seis transmisiones en vivo para elegir qué artista ver cada fin de semana, ya que el festival cuenta con seis escenarios: Coachella, Sahara, Outdoor Theater, Mojave, Sonora y Gobi. La otra opción es la experiencia de vista múltiple, permitiendo ver hasta cuatro escenarios en vivo simultáneamente.

Uno de los momentos más esperados será el regreso de No Doubt. Tras casi una década desde su último show, la banda anunció su participación en el festival con un video en sus redes sociales. Esta reunión se suma a una lista de grupos que decidieron regresar a los escenarios de la mano del icónico festival, es el caso de Blur, que presentará en vivo su nuevo trabajo ""The Ballad Of Darren".

No Doubt anunció su reunión para participar del tradicional festival Coachella. Foto: IG No Doubt

Todo se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en el desierto del valle de California, con la participación de más de 160 artistas de todo el mundo.

