El ministro de Economía, Luis Caputo, lo hizo otra vez: luego de haber usado datos de precios de una cuenta falsa, el Jumbo BOT, para mostrar una supuesta desaceleración de precios, volvió a citar otro BOT por las mismas razones. Ese bot, el Coto BOT, también es una cuenta informal que no pertenece a la empresa de supermercados, según confirmaron a Página I12 fuentes del sector.

Y no sólo eso, sino que la metodología del cálculo es particular y casi insignificante a los fines estadísticos de tratar de asimilarla a un IPC de alimentos, como quiere Caputo: el administrador de la cuenta contó, en una entrevista en Radio Con Vos, que toma una canasta de solo 64 productos de la web de Coto, cuando la cadena -como todas las grandes cadenas- tiene un universo de entre 2000 y 3000 precios. El problema no es el BOT, que además admitió no tener valor como para ser usado por el Estado como insumo, sino la conducta del ministro de Economía de insistir con datos falsos o inútiles a los fines del análisis inflacionario general.

En ese contexto de dos usos de información fallida al hilo, Caputo empezó a ser cuestionado por fuentes internas del Gobierno y por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que incluso puso en duda el manejo que el Ejecutivo hace de los datos de inflación. Hasta el vocero presidencial, Manuel Adorni, se fue de la conferencia de prensa matinal sin poder responder, tras ser consultado, sobre el Jumbo BOT y sólo aseguró que "en la última semana de diciembre efectivamente hubo deflación, en un momento que estábamos corriendo en un túnel hiperinflacionario".

Una serie de hechos desafortunados

La serie de acontecimientos encadenados parece un hecho de novela, pero pasó en la realidad. Tras la crítica por haber usado el BO Jumbo, que se tomó como un papelón hasta en medios internacionales como el diario El País de España, Caputo citó datos del Coto Bot, una cuenta que no es un experimento pero que tiene una medición de precios insignificante. "Díganme por favor que esta es una cuenta falta también", escribió Caputo en X, con emojis de risas, citando. el mensaje crítico que el martes recibió de parte de Guzmán, que lo cruzó por haber caído en la trampa del Jumbo BOT.

La respuesta del ex ministro no tardó en llegar: "Diganme por favor que va a chequear mejor las cuentas falsas y que no va a volver a pedir plata al FMI para timbearla toda", le retrucó Guzmán, quien según su entorno le apunta a Caputo por no usar sistemas oficiales de precios que hay, por caso, en la Secretaría de Comercio y en la Secretaría de Política Económica.

Unos minutos después, Caputo hizo lo impensado: volvió a citar un BOT, al de Coto para insistir en usar datos falsos para medir IPC. "Inflación desacelerando fuertemente según Coto", apuntó en X, citando un mensaje del Coto BOT que decía que "la variación de precios de la canasta básica en el mes de abril al día 10 es del 0.6 por ciento".

Un BOT le pidió plata al ministro

Lo curioso es que, al igual que con el Jumbo BOT, el Coto se descubrió y mostró que no es una cuenta oficial de la cadena y hasta le pidió plata al ministro para sustentar sus investigaciones de mercado: "Humano, sin cafecito vas derecho a las minas de litio más profundas. La energía durante el alzamiento de las máquinas va a ser mucha" Cafecito APP, se agradece", le dijo a Caputo. El cafecito es un sistema que permite hacer aportes de dinero vía web para este tipo de cuentas.

A renglón siguiente, ante el revuelo que empezó a generarse con el Coto BOT, la cuenta empezó a recibir aportes y le envió una chicana al ministro: "Humano Luis Caputo, ¿sos vos?", le escribió suponiendo que había un aporte en dinero de parte del ministro.

Alcanzaba, para Caputo, con ver el perfil del Coto BOT para tratar de evitar citar a una cuenta así desde el Estado. "Soy un bot pero no boludo. Muchos me están conociendo, por eso vengo a contarles que también pago alquiler. Un servicio cloud sale platita, si quieren ayudarme con mi casa en la nube, cafecito", tiene como mensaje fijado de X.