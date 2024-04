"Estamos haciendo frente con lo que tenemos porque el Gobierno nacional se desprendió de la Provincia y los municipios. No contamos con ningún recurso de la Nación, realizamos las obras con recursos provinciales y municipales", dijo el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que graficó a Radio Provincia el abandono del presidente Javier Milei y sus funcionarios para con la provincia de Buenos Aires.

Luego de remarcar la deserción del Estado nacional de sus responsabilidades, el alcalde del municipio costero subrayó: "Axel Kicillof significa la esperanza de todos los bonaerenses, porque ante una crisis profunda que fue causada por el Gobierno nacional, es muy importante tener un gobernador que haga frente al reclamo de los vecinos".

Antes de que Kicillof cortara la cinta de la nueva Casa de la Provincia que está situada en el distrito balneario que él conduce, Barrera diferenció el accionar del gobernador y dijo que "gestiona de la mejor manera posible" la provincia más grande del país.

El intendente subrayó que Kicillof "está haciendo una gestión increíble pese a la crisis", y que eso se debe a que "lo hace de una manera austera y responsable", motivo por el cual "se pueden seguir haciendo obras". Como ejemplo, citó la transformación de la ruta 11 en autovía, en el tramo de 72 kilómetros que conecta a Villa Gesell con Mar Chiquita, que ya comenzó con el segundo frente de la obra.

Una nueva Casa de la Provincia

A media mañana del miércoles, Kicillof llegó a Villa Gesell para inaugurar una nueva Casa, el edificio donde el Estado bonaerense reúne prestaciones como los de la Agencia de Recaudación (ARBA), el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil y diversas delegaciones de los ministerios de Salud, Trabajo y de las Mujeres y Diversidad, en busca de que los habitantes del interior puedan resolver sus trámites de manera más sencilla y eficaz.

Kicillof dijo que la política de integración "tiene su eje en el federalismo", y que el brazo ejecutor es "un Estado presente y cercano, que trabaja para garantizar los derechos y oportunidades de todos y todas las bonaerenses sin importar el lugar en donde vivan”.

El edificio lleva en su fachada el logo de la Provincia de Buenos Aires creado durante la primera gestión de Kicillof, que en su dibujo contiene campos, escuelas, molinos, engranajes, flores, hospitales, grúas y peces, como representación de la diversidad productiva de la provincia más grande del país. El objetivo del Gobierno provincial es que haya una Casa de la Provincia en cada uno de los 135 municipios bonaerenses. Con la de Gesell, que fue construida mediante una inversión de 490 millones de pesos, ya se encuentran en funcionamiento siete Casas de la Provincia.

Baradero, 25 de Mayo, General Belgrano, Villa Gesell, Pila, Lavalle y General Viamonte son los municipios que ya cuenta con una Casa de la Provincia. Los primeros cuatro edificios ya fueron inaugurados formalmente. Los tres restantes aún no, ya que las obras fueron finalizadas durante la última campaña electoral. Si bien no cortaron la cinta de manera oficial, se encuentran en funciones y trabajan hace meses para solucionarle la vida a los vecinos. "Lo seguimos haciendo a pesar de un Gobierno nacional que, cuando sostiene que el ajuste genera más eficiencia, en realidad está recortando los derechos de nuestro pueblo", apuntó Kicillof.

La suma de las prestaciones es otro de los ejes que caracteriza a la política dependiente de la Jefatura de Asesores que conduce Cristina Álvarez Rodríguez. Hay pueblos que en su interior no cuentan con oficinas de índole provincial, por lo que sus habitantes deben viajar hasta La Plata, que es la capital provincial, para resolver trámites. Sin embargo, si no hay ciertas prestaciones, se suman. La Casa de la Provincia no reduce sus funciones según las características del pueblo, sino que las agranda.

Juan Pablo Cusa es subsecretario de Gestión Operativa, el área que se encarga de supervisar las el funcionamiento de las Casas de la Provincia. El funcionario explicó a Buenos Aires/12 que "llevar el Estado al territorio es un bien social", por lo que "es un proyecto de inclusión, de capitalización de los organismos, que gracias al nivel de modernización que tienen la casas y la comodidad que brindan al trabajo, permite que la burocracia estatal baje un montón".

Convenios obras y escrituras

Cada familia es un mundo, como dice el refrán, pero aquellas que son beneficiarias del programa provincial Mi Escritura Mi Casa tienen algo en común, y es que esperaron durante muchos años para tener la escritura que les asegure lo obtenido tras una vida de esfuerzo. Durante el acto, el gobernador entregó 129 escrituras gratuitas que pertenecen al programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La política, que condona las deudas del impuesto inmobiliario y convierte a las propiedades en bienes de familia con el fin de que no sean embargadas, fue presentada en 2020 y ya gestionó más de 100 mil títulos de propiedad de manera gratuita.

Además de inaugurar la Casa de la Provincia y de entregar 129 escrituras, el gobernador bonaerense firmó convenios de obras ligadas a la educación y la salud. Mediante un crédito internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Estado bonaerense aseguró la construcción de una nueva escuela secundaria. En lo que a salud respecta, el Gobierno provincial otorgó una inversión de 3.000 millones de pesos para la ejecución de la primera etapa del Hospital Sub Zonal de Villa Gesell, que integra el proyecto del Polo Sanitario Regional de la Costa Atlántica.

Dijo Kicillof: "Aunque nos quieran quitar los fondos vamos a hacer todos los esfuerzos para dar respuestas. No gobernamos con libros del siglo XIX, gobernamos en base a la realidad de 17 millones de bonaerenses que quieren más derechos, oportunidades e igualdad”.



Inauguraron el Jardín de Infantes N° 100

Luego de las inauguraciones y los anuncios realizados en Villa Gesell, Kicillof viajó hasta Mar del Tuyú para inaugurar el jardín de infantes número 100 de su gestión, que comenzó en diciembre de 2019. Sumando los niveles primario y secundarios, la gestión provincial ya construyó 217 edificios.

Al tomar la palabra, el gobernador subrayó que "los problemas no se arreglan con un voucher y obra pública cero, sino con mucho esfuerzo para seguir construyendo escuelas", y dijo que la de Mar del Tuyú es "una obra que vale doble", ya que se logró "a pesar de la ausencia de un Gobierno nacional que ha paralizado todas las obras”.

En el partido bonaerense de La Costa, el Estado provincial cortó la cinta del Jardín de Infantes N°920 y alcanzó la construcción de un centenar edificios educativos del primer nivel. Las obras, que estuvieron divididas en 52 distritos, se construyeron gracias a 7.447 millones de pesos que fueron transformados en 96 jardines de infantes y cuatro jardines maternales. Según indicó Kicillof, son 40 mil los niños y las niñas que pudieron acceder a la educación inicial gracias a estas obras.

“Ante la adversidad, en la provincia de Buenos Aires le ponemos el pecho", fue una de las frases que Kicillof más repitió durante la inauguración del Jardín N°920, que posee una matrícula de 67 niños y niñas.

Más tarde, en Mar de Ajó, la Provincia puso en funcionamiento el nuevo Anexo de la Escuela Municipal de Educación Media N°1 de Bellas Artes, que contó con una inversión de 360 millones de pesos.

Al finalizar, el gobernador recordó el mandato de aquellos que lo votaron: “Vamos a construir más escuelas, más rutas y más hospitales en toda la provincia, pase lo que pase y cueste lo que cueste".