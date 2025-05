En otra de sus entrevistas otorgadas solo a periodistas afines a su línea ideológica, el presidente Javier Milei no sólo negó haber participado en la maniobra que hizo caer la ley de Ficha Limpia sino que calificó de “mentirosos” y “psicópatas” a los dirigentes del PRO y los medios de comunicación que motorizaron esa versión.

“Es mentira”, le respondió a la periodista de espectáculos que le preguntó acerca de un supuesto pacto con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para que los dos senadores nacionales de esa provincia voten en contra del proyecto de Ficha Limpia impulsado originalmente por el macrismo.

Para intentar dar una prueba de ello, durante el reportaje emitido en Telefé el mandatario llegó a mostrar su teléfono para que la entrevistadora "chequee la mentira” de ese dato, como si ello le pudiera darle veracidad a sus dichos.

El mandatario aseguró que “me rompí el alma con ese proyecto, le corregí los errores de (Silvia) Lospennato”, la diputada que originalmente presentó la iniciativa en la Cámara baja.

“Yo le puse el cuerpo a ese proyecto, yo lo mandé a extraordinarias, yo logré que lo sacaran en Diputados”, añadió y aclaró que quienes estuvieron al frente de las negociaciones y modificaciones al proyecto original fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el abogado ultraconservador Alejandro Fargosi, respectivamente.

Además, calificó de “mentirosos y descarados” a “los amarillos” del PRO que difundieron esa versión y apuntó directamente contra Mauricio Macri.

Luego disparó contra el líder el PRO: “Macri dice que él no podía” sancionar el proyecto de Ficha Limpia pero durante su Presidencia “tenía la mayoría, tenía más de 100 diputados” lanzó, y luego fue más duro en la descalificación: “Son psicópatas de todos lados”.

Pero además dio una insólita interpretación de los hechos: “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina (Kirchner) y Macri para ensuciarme a mí”, arriesgó y aseguró que La Libertad Avanza (LLA) volverá a intentar sancionar ese proyecto: “Perdí una batalla porque voy a ganar la guerra. A todos los chorros voy a sacarlos a patadas en el culo”.

Nuevos ataques a la prensa

Luego apuntó contra el Grupo Clarín por motorizar la noticia y calificó de “sicarios y ensobrados del micrófono” a los periodistas que difundieron la información.

“El Grupo Clarín se quiere quedar con la telefonía y se compraron Telefónica saltando Defensa de la Competencia. Se creen que son los dueños del país y hacer lo que se les canta (…) Entonces me arman carpetazos y mentiras con los farsantes, sicarios y ensobrados del micrófono. Son un grupo de delincuentes”, lanzó.

Milei aprovechó sus críticas al medio que publicó esa información para volver a arremeter en su ataque contra el periodismo. “Los periodistas son máquinas de mentir”, acusó.

Además ratificó sus denuncias contra tres periodistas por supuesta “banalización del Holocausto” y la “venta de candidaturas”, un hecho que fue blanqueado por los propios candidatos de LLA.

“Me han acusado de cosas aberrantes” y “ninguno ha pedido perdón”, dijo sobre todos los trabajadores de prensa que cuestionan las medidas de su gobierno y su gestión como Presidente.

Reelección

Javier Milei no descartó presentarse como candidato a su reelección cuando venza su mandato en 2027. “Si los argentinos dicen que yo voy a seguir durante un período más, lo voy a hacer”, remarcó.

“Este proceso es muy largo y Argentina va a ser grande nuevamente”, dijo y aseguró que su espacio político “está construyendo una herramienta para que esto sea (dure) más allá de Milei”.

Eso sí, aseguró que “cuando yo termine (de ser presidente) me voy a vivir al medio de campo con mis perros” con la seguridad de haber hecho su trabajo porque, según su interpretación de la política. “esto es un trabajo”.

“Soy experto en crecimiento económico con o sin dinero, y sembrar las bases para poner al país en el camino de la gloria es fabuloso”, cerró.

Inflación y represión

Milei volvió a insistir con que “a mitad de 2026 la inflación va a desaparecer” y con que su gobierno frenó una supuesta futura hiperinflación. También hizo un balance superficial de su administración: “Habiendo corrido un año y medio de gobierno, podemos afirmar de manera categórica es que somos el mejor gobierno de la historia” porque “hemos recibido la peor herencia de la historia”.

Volvió a referirse a los referentes sociales como “gerentes de la pobreza” que “le cobraban” los planes sociales a las personas que los recibían y se jactó de reprimir las movilizaciones a las organizaciones: en las marchas “terminó habiendo más policías que piquetes” y “ya no hay más piquetes” en la ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre las represiones a jubilados en las movilizaciones de los miércoles, no mostró ninguna conmiseración ni arrepentimiento: “Vos podés protestar sin vulnerar el derecho de transitar de todos los demás”, sintetizó.

“Francisco era motosierra”

En otro tramo de la entrevista, el Presidente anticipó que planea viajar a Roma para la ceremonia formal de presentación pública de papado de León XIV ante los jefes de estado del mundo. Calificó al nuevo pontífice como una persona “interesante que viene de Estados Unidos”, sin mencionar su paso clave, misión y trabajo pastoral durante 40 años por el Perú, país del que eligió ser ciudadano.

Pero también habló del fallecido papa Francisco e hizo una inusitada interpretación de su pontificado, a través de la cual intentó emparentarla con el gobierno de LLA: “Francisco era motosierra, puso en orden las finanzas del Vaticano”, afirmó.

La expresión tergiversa la política con la que Jorge Bergoglio administró el Estado del Vaticano, priorizando la ayuda a los sectores más pobres redirigiendo lo recursos que habitualmente se direccionaban a los gastos de pompa ceremonial, protocolo religioso y gasto en propiedades, entre otras cuestiones.

Volvió a contar que su “relación con Francisco cambió cuando lo conocí” e insistió en que él cumplió con los pedidos que el Papa alguna vez le habría hecho: “Me dijo ‘cuidame a los más pobres’, y estoy convencido de que le cumplí, porque saqué 10 millones de argentinos de la pobreza”.

Además, reiteró que le pidió “perdón” por las acusaciones que le había hacho años atrás (“representante del maligno en la tierra”, “zurdo” y “comunista”) y reconoció su liderazgo internacional: “Liderar un país me permitió entender la magnitud del liderazgo de Francisco, no es un tema no menor”.