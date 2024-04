Central jugó mejor que Atlético Mineiro. En todo el partido. Pero careció de peso ofensivo, falló en las claras opciones que tuvo y debió volverse de Belo Horizonte sin puntos. Porque los brasileños se hicieron del triunfo con goles anotados en las pocas veces que lograron pisar el área de Broun. El canaya buscó por el empate hasta el último minuto y superó la prueba de carácter más allá del resultado.

En el plano táctico Central hizo un muy buen partido. Con dinámico despliegue en el medio de Ortiz y O'Connor el canaya controló cualquier intento de Atlético Mineiro de ejercer el dominio del partido. El local intentó acorralar en su área a Central pero superados los primeros cinco minutos el juego se instaló en el mediocampo. Los canayas ganaron la puja por la pelota y el campo.



Pero así como era bueno el planteo del equipo de Miguel Russo para no dejar jugar al rival, al momento de pensar en atacar al equipo le faltaron recursos. Apenas si pudo pisar el área con algunas corridas hasta el fondo de Coronel y nada más. Porque Malcorra tomó siempre la pelota más cerca del mediocampo que del área de Everson y Campaz no tuvo participación.

Coronel tuvo solo algunas corridas en ataque

Lo que se propuso Central fue llegar al entretiempo sin recibir goles. Pero falló en un descuido defensivo y casi sin patear al arco el local llegó a la ventaja con gol de Scarpa. El volante apareció solo por derecha, lo vio Hulk y lo dejó frente a Broun para anotar con remate cruzado. Y no convirtió el segundo Paulinho porque el arquero canaya le ganó en gran forma un mano a mano, tras pelota perdida en la salida por Ortiz.

Central llegó al área cuando Campaz fue punzante. El colombiano sacó un centro que llegó a tocar Cervera en el área chica y no fue gol porque Everson la sacó con pie casi sin darse cuenta. Atlético Mineiro mostró conformidad por la venta obtenida y jugó el segundo tiempo algo más atrasado. El partido fue siempre parejo y Central lejos estuvo de verse desbordado por el rival. Incluso propicio el error en el rival y encontró el empate. Giaccone robó la pelota en la salida del fondo local, tocó rápido para Malcorra y el diez, frente al arco, definió de zurda al palo más lejano de Everson.

No tuvo efecto emocional la igualdad porque cuando Atlético Mineiro sacó del medio armó la mejor jugada del partido y Paulinho marcó el segundo en gran maniobra, donde dominó el baló en el área chica y tocó suave al segundo palo de Broun. En el segundo tiempo Campaz estuvo más activo y en una maniobra por izquieda dejó a Giaccone frente al arco para el empate pero el balón se desvió en Jemerson. Central hizo un buen partido. Le llegaron poco, no lo dominaron nunca pero falló en las ocasiones que dispuso y en el final el árbitro le negó un tiro penal por codazo a Mallo en el área visitante.



2 Atlético Mineiro

Everson

Saravia

Jemerson

Lemos

Arana

Franco

Scarpa

Battaglia

Zaracho

Hulk

Paulinho

DT: Gabriel Milito

1 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sandez

O’Connor

Ortiz

M. Martínez

Campaz

Malcorra

Cervera

DT: Miguel Russo

Goles: PT: 38m Scarpa (AM). ST: 29m Malcorra (C) y 32m Paulinho (AM).



Cambios: ST: 20m Giaccone y Martínez Dupuy por Cervera y Martínez (C), 23m Gomes por Hulk (AM), 44m Octavio y Santana por Zaracho y Scarpa (AM) y 45m Cadu por Paulinho (AM).



Arbitro: Kevin Ortega (Perú)

Cancha: MRV Arena, Belo Horizonte