Tal como anticipó Página/12 en su edición del domingo pasado, Megalopolis, la nueva película de Francis Ford Coppola, será la estrella de la próxima edición del Festival de Cannes, que se desarrollará del martes 14 al sábado 25 de mayo. En conferencia de prensa realizada este jueves en París, el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, dedicó sus primeras palabras “al cine argentino, que está atravesando un momento muy difícil, como el país todo” (ver abajo) y anunció 19 títulos de la competencia internacional, que sin embargo aún no está cerrada, porque el festival siempre se reserva nuevos anuncios para unos días antes de su inicio.



La superproducción de Coppola (85 años recién cumplidos), financiada por él mismo con la hipoteca de sus viñedos y propiedades, ya está siendo comparada por la prensa especializada de los Estados Unidos con Apocalypse Now, aunque todavía son muy pocos quienes la vieron en una proyección privada en Hollywood. Los paralelismos no tienen que ver con su trama argumental, sino con el hecho de que en aquella oportunidad Coppola también había invertido todas sus ganancias de los sucesivos Padrinos en una aventura en la que casi nadie creía y que terminó ganando la Palma de Oro de Cannes 1979, la segunda luego de su primer triunfo en 1974 con La conversación.

En cualquier caso, Megalopolis –de la que se sabe poco y nada, salvo que está protagonizada por Adam Driver como un utópico arquitecto dispuesto a reconstruir a Nueva York luego de que la ciudad sucumbiera a un desastre- estará en muy buena compañía, con otros directores de mucho peso compitiendo por la Palma de Oro, premio mayor del festival, el más importante del calendario cinematográfico internacional.

Después del impacto que causó dos años atrás con Crímenes del futuro, el canadiense David Cronenberg vuelve al concurso internacional –que tendrá un jurado presidido por la directora de Barbie, Greta Gerwig- con The Shrouds, protagonizada por el francés Vincent Cassel. Otro veterano de esa misma generación, el estadounidense Paul Schrader, compite con Oh Canada, que tiene un elenco encabezado por Uma Thurman y Richard Gere. Y el griego Yorgos Lanthimos –que todavía tiene a Pobres criaturas en los cines de medio mundo- vuelve a contar con Emma Stone para protagonizar su nueva fantasía, titulada Kinds Of Kindness.

La cinefilia más dura cuenta con la presencia en concurso de las nuevas películas del portugués Miguel Gomes (Grand Tour), el chino Jia Zhang-ke (Atrapado por las olas), el estadounidense Sean Baker (Anora) y el brasileño Karim Aïnouz (Motel Destino), el único nombre de América latina que figuró en los anuncios de este jueves de Frémaux. A su vez, en la secciones Una cierta mirada, Cannes Premiere y Proyecciones Especiales habrá títulos del documentalista ucraniano Sergei Loznitsa (La invasión), de los franceses Alain Guiraudie (Miséricorde), Claire Simon (Apprendre) y Léos Carax (C’est pas moi).

Fuera de competición, Kevin Costner lanzará la primera parte de su western Horizon: An American Saga en estreno mundial. Y la secuela de George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga, fue confirmada para un espacio fuera de competición. La nueva entrega se estrenará en cines de Francia el 22 de mayo, un día antes de su lanzamiento mundial, que incluye a la Argentina. A su vez, la película de apertura de Cannes de este año será la comedia del francés Quentin Dupieux Le Deuxième Acte (El segundo acto), con Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard, protagonista de Yannick, que acaba de tener su estreno local en la plataforma MUBI (ver crítica aparte).

"Le Deuxième Acte", de Quentin Dupieux

En los próximos días, habrá anuncios de las secciones paralelas Quincena de los cineastas y Semana de la crítica, donde se conocerán nuevos títulos y donde probablemente haya una mayor presencia iberoamericana, considerando que el cine hispano parlante está hasta ahora ausente de la selección oficial. Salvo que se escuche algo de español en el musical Emilia Pérez, dirigido en México por el francés Jacques Audiard, con un elenco integrado por Selena Gómez, Zoe Saldana y Edgar Ramírez, en competencia oficial.

Mensaje al presidente Milei

El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, mandó este jueves un mensaje especial hacia Argentina, luego de anunciar la selección de películas que competirán en mayo por la Palma de Oro, y afirmó que es importante que el presidente Javier Milei garantice la existencia del cine argentino, según informó la agencia española EFE.

"Un cine nacional es parte de un alma nacional. Y el alma de Argentina, por supuesto que es la música y la literatura, pero también es el cine y es importante para el nuevo presidente que garantice la existencia del cine argentino", manifestó Frémaux en declaraciones a la prensa tras la comparecencia para anunciar la selección oficial de películas de la edición 77 del festival.

Frémaux recordó que el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) atraviesa graves problemas de financiación por las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei y opinó que se deben guardar fondos para garantizar la supervivencia del cine de ese país.

No obstante, Frémaux se limitó a hablar de los aspectos económicos de la crisis que atraviesa Argentina, porque aseguró que no tiene "derecho" a hablar sobre la dimensión política del problema.

El delegado general del Festival de Cannes también apunto que ha recibido "un montón mensajes de periodistas argentinos para decir que no pueden venir" este año por cuestiones económicas. "Así que tengo un pensamiento por ellos", aseguró en español.

Antes de esas declaraciones, en su discurso de presentación, el delegado general había remarcado, además, que Argentina cuenta con una "gran nueva generación de artistas". El año pasado, Argentina estuvo representada por Eureka, de Lisandro Alonso, y Los delincuentes, de Rodrigo Moreno.