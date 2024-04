El Consejo Directivo de la CGT puso fecha para el próximo paro general en contra del ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei: el 9 de mayo. Los dirigentes votan durante la tarde del jueves y evalúan organizar un acto para el Día del Trabajador el 1 de mayo y la participación de la marcha convocada por las universidades nacionales el 23 de abril.

La decisión se toma apenas un día después de que la CGT fuera recibida por primera vez por el Gobierno. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían caracterizado la reunión como "constructiva, reflexiva, sin violencia".

Sin embargo, la aceptación por parte del Ejecutivo de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados —que estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus—, no resultó suficiente como para que la central obrera detuviera el plan de lucha.



