No se admiten fachos

Apaleado por una pandilla de gatos de ficción al grito de ‘No se admiten fachos’, perseguido por Alejandra Pizarnik al volante de un auto o encarnando al íncubo en una versión de la inquietante pintura de Fuselli. Todos esos Gaturros, y muchos más, se desplegaron en un muy concurrido anti-homenaje que reunió a casi medio centenar de ilustradores del medio local, que en sus obras ridiculizaron al personaje, recordaron las acusaciones de plagio contra su autor y no se olvidaron de criticar también sus preferencias políticas. Bajo el título de Gaturron’t, en la exitosa muestra no sólo se exhibieron los dibujos presentados por los artistas convocados, sino que también se descubrió una estatua del personaje, lista para ser vandalizada por los festivos concurrentes. Entre las imagenes que se viralizaron en redes, se destaca el momento en que el enorme muñeco vuela por sobre las cabezas de los presentes en un festivo mosh-pit, mientras toca el grupo Mora y Los Metegoles, lo que marcó el cierre del evento. Gaturron’t fue organizado por Proyecto Piranha, una editorial y productora cultural dedicada a difundir la obra de artistas visuales e ilustradores latinoamericanos. Son los responsables de la más que recomendable Kiosco, una suscripción mensual de publicaciones de arte independiente. Todos los detalles de sus iniciativas y también de esta muestra realizada el jueves pasado en Qi Cooperativa Cultural, se pueden buscar tanto en proyectopiranha.com como en su IG @proyectopiranha. Y atención, porque parece que esto no quedará acá. Anda deambulando el nombre de un tal Adorni para una próxima actividad colectiva. Habrá que ir reservando lugares para ese mosh.

Reinona atemporal

Barbie cumple 65 años y su condición de reina sin tiempo la convertirá en la primera muñeca en tener una exhibición propia en The Design Museum de Londres, a partir del 5 de julio. La exhibición contará con más de 180 muñecas, incluida la primera edición de Mattel de 1951 conocida como “Barbie número 1”. También se exhibirán docenas de atuendos originales de Barbie que demuestran el vínculo de la muñeca con la moda. De hecho, la curadora de la muestra, Danielle Thom, aclaró que la muestra se viene gestando desde antes de que el film de Greta Gerwig hiciera boom. “Muchos diseñadores de moda han dicho que Barbie fue su primera clienta. Creemos que ella es un ícono también por su vínculo con la moda y el diseño”, explicó. La exposición, que se inaugurará el 5 de julio, no se queda ahí. También explorará la apariencia cambiante de Barbie en relación con los cambios culturales de cada época. Habrá emuñecas negras, hispanas y asiáticas que llevaron el nombre de Barbie. También se incluirá la primera Barbie con síndrome de Down, la primera en silla de ruedas y una diseñada con una forma de cuerpo “curvy”. De hecho, Thom consideró que “hasta cierto punto, Mattel era más diversa” de lo que se le atribuye, con un guiño a Kitty Black Perkins, quien diseñó las primeras muñecas negras durante las décadas de 1980. También se mostrará la evolución del universo Barbie, incluidos vehículos, casas y otros accesorios. Y claro que habrá una sección dedicada a Ken desde su aparición en 1961.

La mano de Dios

Rihanna apareció posando como una monja sexy en la portada del último número de la revista Interview del Reino Unido. Con un pequeño tatuaje en forma de cruz sobre su rostro y una blusa Dior desabrochada, la estrella de 36 años posó en un total black and white, tomando los hábitos religiosos por un rato. La verdad es que ese gesto ya es deudor de las provocaciones de Madonna en los 80, cuando Rihanna era apenas una niña. Sin embargo, nunca faltan los críticos y fans que adoran hacer escándalo, sean o no católicos. “¡Estoy cansado de estas imágenes impías!”, bramó u usuario de redes sociales. Sin embargo, otra gente más práctica saltó en en defensa de Rihanna cuando preguntaron si los trolls hicieron los mismos comentarios “debajo de la foto de cada persona que se vistió de monja hot para Halloween”. En 2021, sus fanáticos ya la habían acusado de “apropiación cultural” por usar un colgante religioso del dios hindú Ganesha en una foto en topless. Y, apenas un año antes, la estrella también tuvo problemas por usar una canción con textos islámicos sagrados como banda sonora de su desfile de lencería Savage x Fenty. En una charla de 2019 con Interview, Rihanna ya había reflexionado sobre el tema. En cuanto a si alguna vez se sintió abandonada por Dios, la nueve veces ganadora del Grammy reveló: “Tengo mis idas y vueltas, como todo el mundo, pero lo que de veras me pregunto es si no será Dios quien se siente abandonado por la humanidad en estos momentos”.

Las voces antiguas

“El jurado admira en esta historia la profunda mirada sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas como parte de su lucha contra los gobiernos y las industrias extractivas”. Así cierra el veredicto con el que el World Press Photo, la fundación que organiza el concurso fotográfico más prestigioso del mundo, premió a Pablo Piovano por su trabajo Mapuche, el retorno de las voces antiguas, como el más notable registro en la categoría “Proyecto a largo plazo” de Sudamérica. “Es un retrato convincente que desafía los estereotipos”, poderna. “Este trabajo subraya la necesidad de una representación y un reconocimiento más amplios en la prensa para una comunidad en la que persisten la discriminación y el castigo, a pesar del surgimiento de nuevas leyes que aparentemente respaldan sus derechos”. Piovano, que trabajó durante largo tiempo en este diario, desde 2018 fotografía a la comunidad mapuche a un lado y otro de la cordillera: marchas, ceremonias, escenas familiares, retratos de niños y ancianos, paisajes y animales, funerales, represiones, bosques ancestrales. Se ha ganado su confianza. Desde hace doce años su quehacer se centra en el impacto de las grandes corporaciones: primero con El costo humano de los agrotóxicos, un proyecto sobre los efectos devastadores del uso del glifosato en las plantaciones agrícolas, y en este último tiempo sobre el sur patagónico y los descendientes de los habitantes originarios. El World Press se suma a otros premios internacionales que recibió, como el Philip Jones Griffiths y el National Geographic Society Grant; en la última década ha hecho muestras y ha participado en decenas de festivales fotográficos en las principales ciudades de América y Europa, y sus fotos son publicadas en medios como la revista alemana Stern, el semanario italiano L’Espresso y el periódico francés Liberation. “Los pueblos originarios, por su entendimiento y su relación con la naturaleza, han sido y siguen siendo los custodios del agua y la tierra”, sostiene Piovano. “Representan la conciencia profunda para garantizar la continuidad de la vida”.