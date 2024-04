La interna libertaria sigue al rojo vivo. En la previa del envío al Congreso de la nueva ley bases y del paquete fiscal, se desató una batalla campal en la cámara de Diputados nada más ni nada menos que por la presidencia de la comisión que puede convocar a los diputados para enjuiciar al Presidente. Mientras el extitular del bloque, Oscar Zago, quería que la comisión de Juicio Político la presidiera Marcela Pagano, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, (y dicen que también Karina Milei) preferían que ese lugar lo ocupe Bertie Benegas Lynch. El conflicto terminó el miércoles a última hora con la eyección de la presidencia del bloque libertario de Zago --quién rumorean que ya venía teniendo problemas con Karina-- y este jueves continuó las declaraciones del expresidente de la bancada acerca de que está pensando armar un bloque propio. Según dice a su círculo íntimo, él "no se va a dejar comandar por (Gabriel) Bornoroni", el cordobés cercano a Karina Milei que ocupó su lugar. Por si todo esto fuera poco, en medio de la tensión interna, apareció Mauricio Macri: el exmandatario se reunió con el asesor Santiago Caputo.

Más allá de que el intento de ruptura del bloque por parte de Zago sea aceptado o no por la conducción de la Cámara baja, Menem deberá pensar una estrategia para que el acta, que ya fue firmada por los miembros de la comisión --oficialistas y opositores-- y que designó a Pagano como presidenta de la misma, quede sin validez. El riojano, un minuto antes de que comience la reunión, intentó cancelarla por mail. Una vez que terminó, publicó un tweet que decía: “Desde lo formal y reglamentario la reunión de conformación y elección de autoridades y fijación de días y horas de reunión de la Comisión de Juicio Político no se llevó a cabo. Como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”. Por último la reprogramó para el jueves que viene.

Por estas horas desde la nueva presidencia del bloque le estarían pidiendo a Pagano que desconozca el acta de conformación de la comisión firmada, o que renuncie al cargo, pero la diputada no quiere hacer ninguna de las dos cosas y en su entorno dicen que ella solo esperará a que Milei llegue al país para conversar en persona con él y ver qué camino decide tomar. Por lo pronto, aclaran, Pagano no formaría parte del hipotético interbloque que comandaría Zago. Y, además, que "no se dejará humillar".

El expresidente del bloque libertario lidera un partido que se denomina MID. En total son tres los legisladores que pertenecen a ese espacio: Además de Zago, están Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez. "Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque", explicó este jueves Zago. En principio, ellos tres son los que romperían el bloque que, en total, tiene 41 legisladores. Restará ver si con el tiempo se suman diputados de otros partidos que también forman parte de la bancada y no son de LLA. Pagano, aclaran en su entorno, "por ahora no va a seguir ese camino, aunque respeta profundamente a estos diputados y a Zago". Entienden que ella quedó en el medio de un conflicto entre Menem y Karina Milei con el extitular de la bancada.

El presidente Milei, mientras todo esto ocurre, está de viaje en el exterior. Desde su entorno íntimo adelantan que "nos mantenemos al margen porque para eso está el presidente de la cámara (Martín Menem). No es un problema el interbloque mientras todos voten lo que pide el gobierno". Zago venía siendo cuestionado por los diputados libertarios hace tiempo --incluso por la propia Pagano--, pero siempre, ante las críticas, Milei les decía que el bloque debía mantenerse en unidad. Habrá que ver si el Jefe de Estado cambió de opinión y permite que el bloque se fracture.

Mientras hay un intento de que Pagano renuncie al cargo que, en los papeles, ya le fue designado, este jueves ella habló con el Presidente y le explicó su versión de los hechos. Según cuentan en su entorno, hace unos meses Zago le preguntó a los diputados del bloque qué comisiones les interesaba presidir a cada uno y Pagano dijo que ella estaba interesada en la de Juicio Político. Él le respondió que podía ser una buena opción, pero le pidió que le de un tiempo para consultar al interior del bloque y con el Presidente. Semanas después Zago habría llamado a la diputada y le habría dicho que había consenso en el bloque y también que tenía el visto bueno de Milei. Fue entonces que ella le mandó un mensaje a Mieli agradeciéndole la confianza. Él les habría respondido a ambos con emojis de pulgares para arriba y corazones.

Zago y Pagano, explican, no entienden qué ocurrió después. "Alguien o algo hizo que Menem, por iniciativa propia o de otra persona en la que se referencia, desconozca aquello que el presidente de bloque había pactado con el presidente de la Nación", despotrican en sus entornos contra Karina Milei y agregan: "Ambos le cuidaron la espalda al Presidente porque, si no hubieran asumido los cargos, las autoridades las hubieran designado los opositores y ellos encabezarían hoy la comisión de juicio político".

En Casa Rosada opinan que Zago debería haber hablado con Karina, aunque aclaran que la decisión de desplazarlo "fue del bloque, por el que ya venía siendo cuestionado". Del otro lado se quejan: "Karina es referenta de LLA en CABA y Oscar fue candidato a diputado por ese mismo distrito. El teléfono de él lo tiene". Sucede que Zago preside uno de los tantos partidos pequeños que ayudaron a Milei al darle la estructura jurídica necesaria para que su espacio pueda presentarse en las elecciones. Ahora, ante el intento de Karina de institucionalizar el partido de LLA, varios de ellos se están viendo desplazados. Ese puede haber sido uno de los puntos que empezaron a limar el vínculo entre ambos y que terminó con el desplazamiento de Zago y, quizás también, con la ruptura libertaria en Diputados, a días de que se comiencen a tratar dos leyes muy importantes para el Presidente en el Congreso.

Reunión entre Macri y Santiago Caputo

El expresidente Mauricio Macri se reunió el miércoles con Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei. El diálogo entre ambos es fluido. Durante el último encuentro, según supo este diario, no hablaron sobre construir una alianza --más formal que la que ya tienen-- porque ambos opinan que "sería un error forzar ese proceso". Lo cierto es que, en los hechos, además de que Patricia Bullrich y Luis Petri forman parte del gabinete, los legisladores del PRO también trabajan a la par de LLA en el Congreso. La bancada que lidera Cristian Ritondo acompañó fielmente al oficialismo en Diputados durante el debate de la ley ómnibus en febrero y lo volverá a hacer cuando el gobierno presente la nueva versión de ese proyecto y del pacto fiscal. Más allá de lo legislativo, en Casa Rosada entienden que la visión de Macri es distinta a la de Milei porque el líder del PRO está "contaminado por su visión de ingeniero y de intendente". Destacan que la diferencia entre Macri y ellos es que el exmandatario cree "que se puede mejorar el estado", mientras que en LLA piensan "que hay que eliminarlo".