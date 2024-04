La investigadora salteña Mariana Chanampa, sostuvo que se prevé un invierno más cálido, lo que hará posible que en el norte provincial la presencia de los mosquitos continúe incluso durante la estación más fría del año.

La investigadora hizo esta afirmación al responder a consultas sobre las expresiones del presidente Javier Milei en la Universidad de Florida (en Estados Unidos) sobre que el mosquito Aedes aegypti (vector de contagio del dengue) desaparecería en tres meses.

Al justificar la postura del gobierno nacional de negar la aplicación de la vacuna contra el dengue (que ya es aplicada por la provincia de Salta a un grupo etario en particular en los departamentos más afectados), Milei afirmó que para que la inmunización sea efectiva es necesario aplicar dos dosis. “Si aplican la primera hoy, la segunda se la tienen que aplicar dentro de tres meses y los mosquitos para ese entonces ya habrán desaparecido”, sostuvo.

“La temperatura estará por encima de lo normal en los próximos tres meses y vamos a tener un invierno bastante cálido y si las temperaturas no son normales puede que el mosquito se presente”, sostuvo Chanampa en diálogo con Radio Nacional.

Esto, afirmó, puede suceder sobre todo en los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín, los más cálidos de la provincia. Sostuvo que existen investigaciones de expertos que “hace un par de años” afirmaban que el mosquito tiene la resistencia necesaria para continuar durante todo el año. Ello sin contar que la larva sobrevive a las temperaturas más frías.

“Lo que pasa es que creo que el país no solamente es el centro”, afirmó

La especialista indicó que al menos en la región centro del país puede que las condiciones de desaparición del mosquito sean más probables porque las temperaturas son mucho más bajas. “Pero el país es bastante heterogéneo ("no solamente es el centro", dijo) y el norte va a tener otras temperaturas”, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, y por lo tanto “hay que pensar en esta parte” de la Argentina, que es el NOA y el NEA, agregó.

En cuanto a la posibilidad de inmunización, Chanampa entendió que es preciso continuar con el proceso para tener protegida a la población para el próximo verano. “Son múltiples los factores que permiten la epidemia o los brotes de dengue”, afirmó. Entre ellas, se encuentran las lluvias y los climas cálidos. Pero las sequías o falta de provisión de agua generan que la población acumule el recurso en distintos reservorios lo cual, a su vez, es factor favorable para la proliferación del mosquito. Y la única protección ante la presencia anual del vector podría ser la vacunación.

“Habla desde la ignorancia”

La diputada provincial por el departamento San Martín y médica Gladys Paredes sostuvo que tanto el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, como el presidente Milei hablan "por ignorancia".

"El otro día en la Cámara dije que me asombraba lo que había dicho el ministro de Salud (de la Nación) sobre el dengue y me demuestra que habla desde la ignorancia. Y el Presidente, al expresarse de esta forma, me genera seguridad de que habla desde la ignorancia y con total desconocimiento del tema”, afirmó la legisladora al añadir que “es una ridiculez lo que dice el Presidente”.

En esa línea invitó a ambos funcionarios a visitar Tartagal (en donde se domicilia) “para que vean que el señor y la señora Aedes conviven con nosotros todo el año”.

En cuanto a las afirmaciones de funcionarios nacionales poniendo en duda la efectividad de la vacuna, Paredes explicó que su uso y aval tiene base científica y está homologada por instituciones de la ciencia. Sumó que “ninguna vacuna en el mundo establece en un 100 por ciento que no te vas a contagiar de la enfermedad. Siempre existe un porcentaje de riesgo”.

Y ratificó que, precisamente, desconocer los estudios científicos y la historia de la enfermedad del dengue es lo que “me lleva a decir que estamos en manos de un Ministerio de Salud que no nos cuida”.