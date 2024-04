Israel aprobó este domingo planes de ataque y defensa tras el ataque de Irán con drones y misiles, al tiempo que pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que imponga a la república islámica "todas las sanciones posibles".

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, anunció: "Seguimos en alerta máxima y evaluando la situación. En las últimas horas aprobamos planes operativos de acciones tanto ofensivas como defensivas", si bien no dio más detalles al respecto, según el diario The Times of Israel.

Esto se produjo después de una reunión del gabinete de guerra liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para atender la problemática. Hagari indicó que "el ataque sin precedentes de Irán fue respondido con una defensa sin precedentes" por parte de Israel y afirmó que tanto el grupo islamista Hamas como Teherán quieren incendiar Medio Oriente y una escalada en la región.

Advertencia iraní

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió que multiplicará por diez la magnitud de sus ataques si el Gobierno de Netanyahu responde a su lanzamiento de drones y misiles. "Si el régimen sionista quiere continuar con sus malas acciones contra Irán por cualquier medio y en cualquier nivel, recibirá al menos una respuesta diez veces mayor del mismo tipo", avisó en una declaración recogida por la agencia de noticias ISNA.

Irán realizó su ataque en represalia por los bombardeos atribuidos a Israel del pasado 1 de abril contra su consulado en Damasco, que mató a siete iraníes (además de seis sirios), entre ellos varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní, como el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi.



En ese sentido, el Consejo determinó que Teherán tomó "las medidas punitivas mínimas necesarias contra Israel para asegurar sus intereses nacionales" y reiteró que sus acciones se fundamentan en el artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce "el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado".

Reunión de la ONU

Mientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó ante el Consejo de Seguridad que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyen el uso de fuerza. Su llamamiento fue dirigido tanto a Irán como a Israel, que dijo que se reservaba el derecho de responder la acción iraní.

Guterres señaló que "ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra", e insistió en tres ocasiones en la responsabilidad común que tiene la comunidad internacional para evitar una escalada entre Irán e Israel, lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza y garantizar la liberación de los rehenes en manos de Hamas y prevenir un deterioro de la violencia en Cisjordania. "Es vital que evitemos cualquier acción que pueda conducir a una confrontación mayor en múltiples frentes en Medio Oriente, donde los civiles ya están pagando el precio más alto", sostuvo.



El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió al Consejo de Seguridad que imponga "todas las sanciones posibles a Irán antes de que sea demasiado tarde". "Es necesario detener a Irán y sus ambiciones hegemónicas de dominación global antes de que lleve al mundo a un punto sin retorno, a una guerra regional que puede escalar a una guerra mundial", afirmó. "El mundo fue testigo de una escalada sin precedentes que sirve como la prueba más clara de lo que sucede cuando no se prestan atención a las advertencias", manifestó.

En la misma línea, el representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, afirmó: "En los próximos días nuestro país explorará medidas adicionales para que Irán rinda cuentas aquí, ante Naciones Unidas. De forma más inmediata el Consejo de Seguridad debe condenar inequívocamente las agresivas acciones de Irán".

No obstante, de acuerdo a la agencia de noticias AFP, funcionarios estadounidenses que conversaron con la prensa dejaron claro que Washington no participará en eventuales acciones de represalia israelíes contra Irán. El apoyo de la aviación estadounidense fue uno de los puntos clave que permitió a Israel neutralizar la oleada de ataques iraníes, que incluyó más de 170 drones, 120 misiles balísticos y unos 30 de crucero.



Rusia: "hipocresía de Occidente"

Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que los países occidentales, incluidos Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, están haciendo gala de hipocresía al repudiar el ataque iraní después de que se negaron a apoyar una declaración que condenaba el ataque israelí al consulado de Irán. "Básicamente se negaron a confirmar el principio básico del Derecho Internacional sobre la inviolabilidad de las dependencias diplomáticas y consulares consagrado en las Convenciones de Viena", reprochó, según recogió la cadena televisiva qatarí Al Jazeera.

“Esto se debe a que, para ustedes, todo lo que tiene que ver con la representación occidental y los ciudadanos occidentales es sagrado y debe ser protegido. Pero cuando se trata de otros países, sus derechos, incluido el derecho a la legítima defensa de sus nacionales, es un asunto diferente", declaró Nebenzia. "Lo que estamos presenciando hoy en el Consejo de Seguridad es una muestra de hipocresía y doble rasero que es casi vergonzoso de ver", agregó.

La condena del G7

Los países del G7 también hicieron su propia reunión, donde condenaron "enérgicamente" el ataque iraní a Israel, al que mostraron su pleno apoyo. "Nosotros, los líderes del G7, condenamos inequívocamente en los términos más enérgicos el ataque directo y sin precedentes de Irán contra Israel. Irán disparó cientos de drones y misiles contra Israel. Israel, con la ayuda de sus asociados, derrotó el ataque", señaló la declaración conjunta de los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá, además de los de la Unión Europea (UE). "Con sus acciones, Irán dio un paso más hacia la desestabilización de la región y corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable. Esto debe evitarse", añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE estudiará nuevas sanciones contra Irán para contener sus programas de drones y misiles, tras haber empleado este tipo de armas en el ataque contra Israel. "De cara al futuro, reflexionaremos sobre sanciones adicionales contra Irán en estrecha cooperación con nuestros socios, dirigidas en concreto sobre sus programas de drones y misiles", manifestó en un vídeo difundido a través de su cuenta de la red social X tras participar en la reunión telemática con los líderes del G7. "Hacemos un llamamiento a Irán y a sus aliados para que cesen completamente los ataques", aseveró.