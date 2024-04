El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este miércoles a los líderes de la Unión Europea a suministrar defensa aérea y armamento para que su país pueda repeler los ataques de Rusia. Su reclamo ocurre el mismo día en que un bombardeo ruso dejó al menos 17 muertos y decenas de heridos en Chernígov, una ciudad del norte de Ucrania. Un ataque que, según Zelenski, se podría haber evitado si hubiera recibido suficientes defensas antiaéreas.

El bombardeo dañó infraestructuras sociales, un centro de educación, un hospital y 16 edificios residenciales, según las autoridades ucranianas.Según el último balance, 17 personas murieron y 78 resultaron heridas, de las cuales 40 fueron hospitalizadas, declaró en Telegram su alcalde, Oleksandr Lomako.

Zelenski, que reitera su pedido de más ayuda a las potencias occidentales para hacer frente a la invasión rusa, afirmó que Ucrania no tuvo suficientes defensas antiaéreas para interceptar los misiles que golpearon Chernígov. "Esto no hubiera ocurrido si Ucrania recibiera suficientes equipamientos de defensa antiaérea y si la determinación del mundo para resistir el terror de Rusia fuera suficiente", se lamentó.

"Ucrania necesita medidas inmediatas para reforzar su defensa antiaérea", indicó en X, afirmando que había informado al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, del mortífero bombardeo en Chernígov y de otros ataques contra la red eléctrica en las últimas semanas.

"Esto sólo puede detenerse mediante la defensa aérea, mediante sistemas específicos como Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS… Sistemas que ustedes tienen. Son necesarios en Ucrania ahora mismo, necesarios para impedir que (el presidente ruso, Vladimir) Putin use métodos terroristas", insistió Zelenski en una intervención por videoconferencia en la cumbre que reúne este miércoles y jueves a los líderes de la UE en Bruselas.

En Ucrania, dijo, "en nuestra parte de Europa, lamentablemente no tenemos el nivel de defensa que todos vimos en Medio Oriente hace unos días. Cuando gracias al poder combinado de los aliados lograron derribar casi todos los misiles y drones que atacaban a Israel" desde Irán.

"Nuestro cielo ucraniano y el cielo de nuestros vecinos merecen la misma seguridad", señaló Zelenski.

A continuación, el presidente ucraniano subrayó la segunda "cuestión clave" de esta guerra: "Cuanto mayores sean nuestras capacidades de ataque, más pronto los ocupantes rusos se verán obligados a abandonar el territorio soberano de Ucrania. Y, por lo tanto, se verán obligados a dejar en paz a cada uno de sus vecinos y a toda Europa", subrayó.

Por tanto, pidió a los líderes europeos que tomen medidas para facilitar más armamento a Ucrania. Agradeció al líder alemán, Olaf Scholz, su "eficiencia" por la decisión de enviar de forma "urgente" un sistema de misiles Patriot a su país.

A su turno, el jefe del gobierno alemán urgió este miércoles a sus homólogos del bloque a seguir el ejemplo de Berlín para que Kiev pueda defenderse de Moscú. "Queremos animar a otros (países) a hacer lo mismo", dijo Scholz en la cumbre. "Hay que hacerlo rápidamente y no en algún momento en el futuro", reforzó el gobernante. Alemania anunció el sábado que enviaría un sistema de defensa aérea Patriot adicional a Ucrania, en respuesta a pedidos urgentes desde Kiev.

La cuestión nuclear

Zelenski continuó con su reclamo: "Rusia ya ha destruido casi toda nuestra generación de energía térmica. Las represas y los equipos de las centrales hidroeléctricas, así como la infraestructura de gas, son objeto de ataques terroristas", señaló. Y mencionó la cuestión nuclear. "Rusia no renuncia al chantaje radiológico y, en particular, sigue jugando brutalmente con la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia. No descartamos que la infraestructura de nuestras otras plantas de energía nuclear y redes de distribución también estén amenazadas por el terrorismo ruso", añadió.

El presidente ucraniano advirtió que necesitan proyectiles para artillería, vehículos y drones para ayudar a su ejercito a mantener las líneas del frente, en el que Rusia presiona y se están "moviendo gradualmente".

"Putin ahora espera tener éxito en su contraofensiva, y la única razón de esta esperanza es la escasez de armas para nuestros soldados", subrayó.

La escasez es de armas y de soldados voluntarios. Días atrás, parlamentarios ucranianos aprobaron un proyecto de ley que endurece la movilización militar y que no establece un plazo para que los soldados con mucho tiempo de servicio sean dados de baja, una reforma que indignó a las tropas y sus familiares.



Zelenski agradeció todas las iniciativas a favor de Ucrania puestas en marcha por la UE pero, "desgraciadamente, todavía no hemos visto millones de proyectiles de artillería procedentes de la Unión Europea de los que se ha hablado tanto", lamentó. En este sentido, pidió a los jefes de Estado y de gobierno de la UE que "aceleren la implementación" de los acuerdos, "tanto en materia de suministros y producción conjunta de armas y municiones como en la financiación de proyectos relevantes".