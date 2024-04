La Multisectorial de la Cultura Independiente se declaró en "estado de alerta" y "emergencia" en la Ciudad de Buenos Aires. En un comunicado difundido este miércoles, el sector denunció recortes presupuestarios, despidos, demoras en los nombramientos directivos y en la ejecución de los subsidios. Todo agravado por la situación macroeconómica general con tarifas de servicios que, según aseguran, superan en algunos casos el millón de pesos por mes. Fuentes del ministerio negaron las denuncias de la multisectorial y aseguran que "está todo en marcha" en la cartera a cargo de Gabriela Ricardes.

"Dado que la ministra de Cultura de CABA no responde a nuestros pedidos de reunión, los distintos sectores de la cultura porteña que suscribimos el presente comunicado nos declaramos en estado de alerta ante la crisis que atraviesa nuestro sector en la actualidad", comienza el comunicado que lleva la firma de catorce asociaciones y organizaciones del teatro, la danza, centros y espacios culturales, entre otros. El escrito agrega que "el sector de la cultura se declara en emergencia" y sostiene que el primer pedido de reunión hacia la ministra se remonta a febrero de este año. "Deja en clara evidencia la falta de interés e indiferencia total", añade.

La multisectorial advierte sobre cuatro puntos críticos que, señalan, llevan al sector a declararse en emergencia: despidos a trabajadores y trabajadoras de distintas áreas culturales, recortes sufridos por programas del GCBA como Cultura en Barrios, Carnavales Porteños y los que funcionan en Impulso Cultural, demoras en la asignación de cargos en los directorios de los institutos y el recorte presupuestario general en el área de la cultura que, denuncian, "se acentúa año tras año y con ello se dificulta el ejercicio de nuestra actividad".

"La idea del comunicado es visibilizar la situación que estamos atravesando en la cultura no sólo a nivel nacional sino también a nivel local en la Ciudad", dijeron a Página 12 integrantes de la multisectorial, luego de la difusión del escrito. "Nos venimos juntando desde enero para hacerle frente primero a la ley ómnibus y al DNU de Milei. Logramos una confluencia de un montón de organizaciones y ahora denunciamos que el GCBA no sólo no toma medidas anticíclicas en este momento de crisis sino que confirma la línea del gobierno nacional", agregan.

En este sentido, el comunicado subraya que los cuatro puntos denunciados suceden "mientras nos encontramos inmersos en la mayor crisis económica que sufre nuestro país desde hace más de veinte años, con un Estado que pregona que unos pocos podrán salvarse y el resto deberá 'aguantar y padecer'". "Ahora en abril vinieron los aumentos que estaban pautados y algunas tarifas plenas. En los centros culturales, por ejemplo, vino el doble o el triple de la factura de luz. Hay espacios de 300 metros cuadrados que están pagando 600 o 700 mil pesos de luz y otros, más en el norte de la ciudad, que están pagando más de un millón de pesos", alertan desde la multisectorial.

"Ante esta crisis, el gobierno de la ciudad más rica del país también se retrae: recorta presupuesto, suprime programas, y no implementa ninguna política anticíclica que permita el sostenimiento de la cultura en la Ciudad", añaden. Uno de los principales reclamos en este sentido radica en la situación de los nombramientos de autoridades en los directorios de los institutos. Según sostienen, esa situación se viene demorando en distintas áreas desde el recambio de gobierno de diciembre, con la asunción de Jorge Macri, lo que redunda en una demora en la ejecución de los subsidios ordinarios en un marco de extrema necesidad de costear los aumentos tarifarios tanto en centros culturales como en teatros u otros espacios a cargo de inmuebles.

Este diario preguntó a fuentes del Ministerio de Cultura sobre los puntos denunciados por la multisectorial y negaron todas las acusaciones. Respondieron que los programas "están en pie" y funcionando, y que los directorios se están armando. Aseguran que si existe alguna demora es por el proceso "lógico" del recambio ejecutivo. "Está todo en marcha", dicen, y afirman que habrá reuniones con representantes de las distintas áreas aunque no confirman que la ministra Ricardes vaya a recibir a la multisectorial.

Del otro lado, sin embargo, aseguran que "los institutos están parados" y que "se está tardando muchísimo" en las designaciones y la ejecución de los programas. "Es una situación muy alarmante porque necesitamos contar por lo menos con alguna guía sobre la dirección hacia la que se va a ir. Lo único que parece haber es recorte y ajuste", apuntan.

El comunicado emitido este miércoles lleva la firma de la Agrupación de Compañías de Teatro Independiente de la ciudad, la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina, la Asociación de Organizadores de Milonga, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica de Argentina, la Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas, la Asociación Argentina del Teatro Independiente, la Agrupación de Técnicxs de Teatro Independiente Argentina, Circo Abierto, Grupos Estables de Teatro Independiente, Espacios Escénicos Autónomos, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, el Frente de Emergencia de la Danza, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, la Red Nacional de Teatro Comunitario y Unión Internacional de Marionetistas Argentina.