La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Memen, desembarcaron ayer en la ciudad de Salta. Ambos referentes de La Libertad Avanza (LLA) llegaron con el objetivo de oficializar el espacio a través de la creación del partido político en la provincia. También se sentaron a una mesa con el gobernador Gustavo Sáenz, quien contó que conversaron sobre la situación actual y las principales necesidades de la provincia y el país.

Pasado el mediodía los dirigentes de LLA pisaron el territorio salteño y fueron recibidos por Alfredo Olmedo, presidente del Parlasur y titular del partido Ahora Patria, que es parte de La Libertad Avanza desde las últimas elecciones nacionales. También estuvieron los diputados nacionales del bloque LLA, María Emilia Orozco y Carlos Zapata, junto al concejal de la ciudad de Salta Pablo López, recientemente incorporado al espacio, y el ex edil capitalino Eduardo Virgili.

Tras participar de la audiencia de oficialización del partido en el Juzgado Electoral Nacional, Milei y Menem fueron interceptados por periodistas. La jefa de campaña de LLA no emitió declaraciones y mientras intentaba retirarse en el vehículo que la transportaba chocó la camioneta de Alfredo Olmedo. Por su parte, Martín Memen dijo que están acompañando la creación de los espacios partidarios en distintos puntos del país. "En algunos casos hemos empezado de cero y en otros, son partidos políticos ya constituidos que quieren sumarse a este nuevo espacio", expresó.

En referencia al nuevo proyecto de Ley Bases, que ya circula entre las y los diputados nacionales y los gobiernos provinciales, Menem sostuvo que es una herramienta "que no le sirve al presidente (Javier) Milei o al gobernador (Gustavo) Sáenz, o a mí, sino que le sirve a toda la Argentina. Salta es parte de la Argentina y toda la ley es importante". No obstante, al referirse al capítulo del tabaco -que causó fuertes críticas del gobernador salteño- adelantó que "hay algunos inconvenientes y seguramente se tratará en una ley aparte".

"Si la pelota no entra no es gol, si entra es gol", dijo luego en relación a la aprobación o no del proyecto de Ley Bases. También manifestó que no hay insistencia de parte del gobierno nacional para la firma del denominado Pacto de Mayo, ya que aseguró que la imposición de los 10 puntos se debe a la "situación límite" en la que se encuentra el país. "El Presidente ha recibido una situación caótica causada por el gobierno anterior" que se "descontroló" por "bancar un sueño presidencial de un candidato de otro partido", afirmó, excusándose así de la megadevaluación que ya causó el gobierno de Milei en estos cuatro meses de gobierno.

Sáenz insiste en el diálogo y consenso

En la visita express de los dirigentes de LLA también se reunieron el gobernador Gustavo Sáenz, quien anunció el encuentro en sus redes sociales. El mandatario local contó que conversaron "sobre la situación actual y las principales necesidades de la provincia y el país".

"Estoy convencido de que el diálogo y el consenso son el camino para encontrar soluciones y que es necesario afianzar el federalismo para salir de las crisis permanentes que tiene nuestra patria", agregó en X el mandatario etiquetando al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Ni bien concluyó la reunión con los dirigentes de LLA, Sáenz participó del acto de la inauguración del ciclo lectivo 2024 de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), que se realizó en la sede de Rosario de Lerma. Allí reiteró su premisa del diálogo refiriéndose al encuentro con Milei y Menem. Afirmó: "soy un hombre de diálogo, de consensos, y que quiere que le vaya bien al país y por sobre todo a Salta, porque los represento y porque tengo la obligación de trabajar de manera conjunta con todos, independientemente de cual sea su pensamiento”.

Después, en declaraciones a la prensa, sostuvo que su vocación "dialoguista" quedó demostrada “con todos los presidentes y con aquellos a quienes ha elegido la gente, y así lo seguiré haciendo”. No obstante, la semana pasada Sáenz arremetió contra el gobierno nacional al exigir la regulación del impuesto al tabaco.

"Primer gran paso"

En relación a la oficialización de LLA en la provincia, Alfredo Olmedo, dijo que estaba emocionado porque significó "el primer gran paso de La Libertad Avanza en Salta y a nivel nacional". Sostuvo que el partido que dirige, Ahora Patria, es parte de la construcción del espacio que encabeza el Presidente. "Nos sentimos muy honrados de que haya venido la jefa (Karina Milei) y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a dar un apoyo total con las firmas", sostuvo.

Insistió en que la fuerza provincial tiene un papel significativo a nivel provincial y nacional. "La Libertad Avanza hoy tiene el primer paso ya conformado", aseguró Olmedo. El espacio de Javier Milei logró ganar en Salta en las tres instancias de elecciones que se dieron el año pasado. En las PASO, lo hizo con el 49.39% (318.910 votos); en las Generales, con el 40.40% (309.115 votos); y en el Balotaje, con el 57.86% (456.509 votos).

"En las elecciones nacionales logró marcar la diferencia en el país posicionando a Salta como la provincia que logró más del 50 % de los votos", recordó Olmedo. En relación a la gestión de Milei, dijo que se "tenía un país destruido y ahora vamos caminando. A nivel mundial, antes nos atendía Cuba, Venezuela, ahora nos atiende Estados Unidos", manifestó.

En tanto, la diputada nacional Emilia Orozco celebró en sus redes sociales el nacimiento de LLA en Salta: "Hoy oficialmente constituimos ante la Justicia el partido de Javier Milei en la provincia del norte argentino, que le dió 3 grandes victorias. Seguimos afianzando las bases de la libertad con más fuerzas que nunca", dijo en un texto en el que agradeció el "apoyo incondicional" de Karina Milei y Martín Menem.