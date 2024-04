El gobernador riojano sigue intentando atajar los incrementos nacionales y el ajuste que castiga el bolsillo de la gente. Esta vez, por decreto, dispuso que los aumentos de la tarifa de la luz impuestos por el gobierno de Milei, queden congelados suspendiendo del consumo del mes de febrero de 2024 la aplicación del cuadro tarifario de la empresa distribuidora EDELAR debe cobrar a los usuarios en el mes de abril con el objetivo de "evitar agravar la situación de la población y sectores económicos".

“Cuando uno gobierna, lo hace para generar condiciones de bienestar para la gente, porque esa es la obligación constitucional que tiene un gobierno, de generar bienestar para la sociedad”, había dicho Quintela al momento de tomar la decisión. La empresa distribuidora, EDELAR, informó que, quienes ya hayan abonado la boleta, recibirán una nota de crédito para el mes próximo con la devolución del importe, mientras que quien aún no haya abonado el servicio debarán acercarse a las oficinas para acceder al beneficio.

"Le he pedido a EDELAR que instrumente un mecanismo para poder recalcular el tema de la energía y que cobren con la tarifa anterior, no con la nueva tarifa, por lo menos por este mes", aseguró Quintela en una reunión con las cámaras empresarias y sindicatos provinciales.Además apuntó contra la administración nacional y sostuvo que “a veces se puede generar bienestar, a veces no, pero lo que no se puede hacer es deliberadamente, intencionadamente, generar el perjuicio a la máxima del pueblo argentino”.