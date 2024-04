A pesar del imponente operativo de seguridad que implementó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, las protestas en Bariloche contra la presencia del presidente Javier Milei se pudieron realizar. Los cortes se produjeron en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad patagónica y en el camino que lleva al hotel Llao Llao, sede del foro que convoca a los empresarios más poderosos del país y que respaldan las políticas de ajuste y ahogo que lleva adelante el gobierno libertario. En la puerta del hotel, la CGT regional Andina y Comarca entregó un documento dirigido a Milei donde le expresan "el rechazo a las políticas económicas sociales que está llevando adelante".

Los piquetes se instalaron temprano y bajo un frío intenso. ATE se concentró en la zona del aeropuerto donde se instalaron e impidieron la salida de vehículos. En tanto que la CGT y la CTA de los Trabajadores se ubicaron en las cercanías del hotel donde se realiza el foro.

Muchos de los asistentes al foro sortearon los piquetes al trasladarse en helicópteros. El presidente Milei, para evitar un posible cruce con las protestas, llegó el jueves por la noche a Bariloche en el Tango 11, aeronave de la flota presidencial que ahora decidió utilizar. El mandatario se encuentra alojado en unas de las principales suites del hotel que es propiedad del empresario, Eduardo Elsztain, que además le cedió las habitaciones del hotel Libertador, antes y después de haber asumido como presidente.

Los trabajadores de ATE declararon persona no grata a Milei. El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar señaló que "el presidente no es bienvenido. Además es cobarde. Decidió no dar la cara y se subió a un helicóptero. Vino para estar encerrado en un hotel con la crema empresaria. Desde que asumió el Ejecutivo Nacional dejaron de ingresar a la provincia de Río Negro más de 50.000 millones de pesos. Se están coparticipando las pérdidas y nacionalizando las ganancias", indicó.

Por otra parte, afirmó Aguiar que "no sólo nos está jodiendo a los estatales nacionales, sino también a los provinciales y municipales. Éstos con los que se reúne en el Llao Llao son sus jefes y le van a dar las órdenes para cumplir en los próximos meses. Quieren seguir empobreciendo al pueblo y saqueando todas nuestras riquezas. Su visita a Bariloche no es casual. Llegó para seguir entregando la patagonia a los multimillonarios extranjeros".

La carta de la CGT

En tanto, regional Andina y Comarca de la CGT que conducen Sandra Urra de UPCN y Luis Cionfrini de trabajadores de edificio, lograron hacerle llegar a Milei la carta abierta que dieron a conocer y donde rechazan el plan de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. La carta la recibió el secretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas.

El texto afirma que los empresarios que participan del Foro Llao Llao "no son ajenos a la grave situación socio económica que vivimos, ya que convivieron y pactaron con todos los gobiernos que pasaron por la Casa Rosada desde la recuperación de la democracia hasta hoy".

En ese sentido, los trabajadores de la CGT le resaltan que no son los causantes de la crisis y por eso afirman que el gobierno promueven lo que denominaron "una libertad selectiva". La central obrera se refiere "a la plena libertada" que el gobierno les concede a los empresarios que aplican "los groseros aumentos que está sufriendo el pueblo argentino con los incrementos indiscriminados de las tarifas de gas, luz, transporte público, alquileres, canasta familiar y combustibles, sumiendo a la pobreza a casi la totalidad de nuestra sociedad".

En ese sentido, la carta de la CGT destaca que "son muy pocos y sólo los poderosos, quienes hoy se reúnen con el Presidente, los que tienen el beneficio del bienestar asegurado".

La carta abierta de la CGT Andina y Comarca, que tiene su sede en Bariloche, describe el tipo de vida que llevan los habitantes de la Patagonia, pero sobre todo destacan lo que produce la región: petróleo, gas, energía eléctrica, energía nuclear, alimentos, reservas de agua dulce, pesca, ganadería, tecnología aplicada, turismo y reservas de plata y oro.

Por otra parte, señalan que el gobierno está aplicando medidas que elevan el costo de vida asimilables a países del primer mundo, pero "los salarios de los trabajadores son del tercer mundo". Por ese motivo es que la carta sostiene la necesidad de que las paritarias no tengan techo, como el que impone el gobierno nacional, "para que el progreso de la familia de los trabajadores se vea reflejado en la vida diaria, con pleno empleo y cuyos aportes permitan también, brindarles un salario digno a los compañeros jubilados".

Por último, los trabajadores de la CGT expresaron su rechazo a los despidos en el Estado: "Todos aspiramos a un estado de bienestar, donde la Educación, la Salud, la Ciencia y la Técnica sean los pilares fundamentales para el desarrollo de la Nación", afirman. También advierten que no será "con la caza de brujas" que impone el gobierno libertario que se logrará "tener un Estado fuerte que brinde respuestas al pueblo en general y a sus trabajadores en particular".