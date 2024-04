La banda británica de heavy metal Iron Maiden llega a Buenos Aires en el marco de la gira "The Future Past Tour" a finales de este año. El show está programado para este domingo 1º de diciembre en el estadio de Huracán. Las entradas ya están a la venta en la web de Live Pass.

La última vez que la banda estuvo en Argentina fue el 12 de octubre de 2019 en el estadio de Vélez, ante 50.000 personas, con dos horas a puro heavy metal, en el marco del "The Legacy of the Beast Tour".



Cuánto salen las entradas para Iron Maiden en Huracán

Los clientes del banco BBVA tiene la posibilidad de pagar sus tickets en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Los precios de las entradas los siguientes:

Platea preferencial: $95.000

Campo: $65.000

Cabecera: $50.000

Los detalles del show de Iron Maiden en Argentina

La banda británica precisó que los argentinos de Malon van a ser los teloneros del espectáculo. Además, Iron Maiden aclaró en sus redes sociales oficiales que "no se agregarán más ciudades a The Future Past Tour".



Se espera que Iron Maiden haga un repaso por sus canciones más icónicas y presente temas inéditos. El repertorio irá desde su más reciente álbum, "Senjutsu", hasta el legendario disco "Somewhere In Time", lanzado en 1986.

Iron Maiden tiene más de 100 millones de discos vendidos, más de 2.000 presentaciones en vivo en 63 países y decenas de millones de fanáticos alrededor del mundo.



