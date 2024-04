El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, consideró que el aumento anunciado por el gobierno nacional “es un pequeño paso hacia adelante” dentro del reclamo organizado en defensa de la educación pública. Sin embargo, señaló que el incremento de las partidas sigue desfasado para una institución que debe hacer frente a una inflación anual que roza el 300%, con un presupuesto congelado a valores de 2023. “Estamos pidiendo una recomposición que acompañe ese proceso inflacionario para tener lo mínimo e indispensable para funcionar”, analizó el dirigente en diálogo con Rosario/12. Y agregó: “En Rosario hay un gran esfuerzo de toda la comunidad para sostener la normalidad de todas las actividades”. Desde hoy domingo habrá distintas actividades convocadas por la UNR, en la previa a la Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar el martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El pasado jueves el gobierno nacional anticipó un acuerdo con las universidades públicas para aumentar las partidas presupuestarias destinadas al sector educativo. El incremento prevé un aumento del 70% correspondiente al mes de marzo y otro 70% a partir de mayo. Pero desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salieron a aclarar que no se trató de un acuerdo, sino que fue una decisión de gobierno, ratificando la realización de la marcha el próximo 23 de abril para “visibilizar la situación” que atraviesa el sector universitario. “Sostenemos el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes, y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras”, detallaron en un comunicado.

Ante ese escenario, Bartolacci se refirió a los aumentos y consideró que la decisión del gobierno no solo responde a un reclamo del sector universitario, sino de la comunidad en su conjunto: “El anuncio de aumento es un pequeño paso más hacia adelante que constituye una respuesta a lo que veníamos planteando y nos otorga la razón respecto a las dificultades que está atravesando el sistema universitario y científico nacional. Y entiendo que es una consecuencia no solo de lo que la comunidad universitaria está haciendo para poner en valor la educación pública y la ciencia nacional, sino de la sociedad en su conjunto que empezó a manifestar la necesidad de priorizar y cuidar estos aspectos”.

No obstante, el rector de la UNR reconoció que el aumento queda lejos de lo necesario para empatarle a la inflación. “El desfasaje que tenemos respecto al mismo período de tiempo es de alrededor del 300%. Y estamos hablando que, con lo anunciado recientemente, el incremento llegaría a un 140%. Lo que pedimos, de no perder con la inflación, es el mínimo indispensable para poder funcionar bien y hacer todo lo que hacemos en el ámbito universitario. No es que estamos pidiendo un presupuesto que nos dé holgura para hacer lo pendiente o proyectado, porque somos conscientes de la situación delicada que atraviesa el país. Es lo mínimo e indispensable”, evaluó.

En ese marco, Bartolacci destacó el esfuerzo que viene realizando la UNR, y toda la comunidad para sostener las actividades prácticamente con normalidad, pese al desfasaje presupuestario. Para ejemplificar, recordó que durante primer trimestre del 2023, la UNR pagó 80 millones de pesos de luz, mientras que en el primer trimestre de este año la factura fue de 250 millones. “Tuvimos que hacer frente a esa erogación con el mismo presupuesto”, explicó. “Nosotros estamos sosteniendo prácticamente con normalidad todas las actividades que desarrolla nuestra universidad. Pero por supuesto que cada semana se hace más cuesta arriba”, añadió.

Para el dirigente, si la situación no se modifica “con celeridad” los problemas se van a ir acrecentando, por eso instó a seguir trabajado en visibilizar la situación que atraviesa la educación pública y continuar con las gestiones correspondientes ante las autoridades nacionales. “En Rosario hay un gran esfuerzo de toda la comunidad para sostener la normalidad de todas las actividades y una administración responsable de los recursos que nos ha permitido transitar este tiempo difícil, donde prácticamente no se incrementó el presupuesto en todo el año”, evaluó. “Es necesario un incremento que acompañe razonablemente la inflación para sostener con normalidad todas las funciones de la universidad”, advirtió.

El próximo martes tendrá lugar la Marcha Federal Universitaria que concentrará toda la atención en CABA. Desde Rosario viajarán para sumarse a la jornada de lucha, pero la UNR también organizó una serie de actividades en la ciudad para reforzar el reclamo. La agenda comienza hoy domingo con la “Expo Universidad Pública”, en la calle recreativa, donde habrá clases públicas, intervenciones artísticas y exposiciones que buscan mostrar y poner en valor las producciones universitarias. Además, durante la tarde del domingo habrá una concentración en las escalinatas del Parque España.

Asimismo, el día lunes en todas las facultades y escuelas que dependen de la UNR se realizará un recorrido “para generar espacios de encuentro y diálogo con la comunidad universitaria”. Mientras que el martes, para quienes no viajen a la marcha en Buenos Aires también habrá una concentración en la Plaza San Martín desde las 16, con una radio abierta y diversas actividades convocadas por Coad, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR.

Las autoridades de la UNR dirán presente en la jornada de lucha nacional. “Vamos a ir a Buenos Aires porque necesitamos que esa manifestación sea muy importante para seguir pidiendo que la Argentina cuide a su sistema de educación público y la ciencia nacional. Son las herramientas que nos permiten resolver todos los problemas que tenemos, que son muy graves y acuciantes. La educación es finalmente lo que nos salva y nos hace verdaderamente libres. Es importante resguardarla”, remarcó Bartolacci.