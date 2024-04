El gobernador Ricardo Quintela fue el principal orador de la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino que tuvo lugar en el Paseo Cultural donde brindó un enfático discurso en referencia al rol del Poder Ejecutivo y Legislativo para defender las políticas públicas que hoy están siendo vapuleadas por el gobierno libertario.

En ese sentido, instó a los legisladores y vicegobernadores a escuchar las necesidades de todos y todas, y aunar criterios para poder posibilitar una mejor calidad de vida de los ciudadanos del Norte Grande.

El mandatario riojano se refirió entre otras cosas, a los “tarifazos en energía, agua, transporte, educación, y el incentivo docente, los fondos compensadores, los recursos que venían a esta Provincia, y no nos interesa más que modifiquen las políticas, no pedimos mucho”. Y continuó: “Nosotros no pedimos nada, solamente digo que no nos quiten lo que tenemos y que hicieron, nos quitaron lo que tenemos, pero fundamentalmente nos quitaron la esperanza, pero no nos quitaron la fuerza, ni nos callaron la voz para levantarla en defensa de nuestra gente”.

“Queremos diálogo – dijo- no queremos imposición; no queremos sometimiento de las provincias porque el gobernador que se somete, somete a su pueblo, a su gente; está humillando a su gente”. “Queremos posibilidades desde el Norte Argentino hasta la Patagonia”, argumentó. Graficó que “hoy se está debatiendo el Decreto de Necesidad y Urgencia, y por eso quiero pedirles a mis colegas vicegobernadores que tengamos un denominador común que son las necesidades de nuestra gente”.

“Quiero que podamos transmitir a nuestro pueblo, que no bajemos los brazos, que nos mantengamos firmes en la defensa de los intereses de nuestra gente, de nuestras comunidades, de las criaturas; que el presidente, por lo menos conozca las provincias, el interior, la idiosincrasia de nuestra gente”, señaló. “Pedimos que (el Presidente) vaya a una escuela, a un hospital, a un comedor infantil, a un barrio humilde para que vea como vive la gente. Sé que es un ser humano que se va a sensibilizar y brindar políticas públicas que generen contención e inclusión de los sectores vulnerables”, reflexionó.

Y aclaró: “No queremos dádivas, no queremos asistencialismo. Queremos inclusión y para incluir, hay que incluir en el sistema, y generar posibilidades de acceder a vivienda digna, a trabajo digno, a la educación, a la salud de sus hijos”. “Estamos a tiempo, antes de que la sociedad reaccione en términos que no queremos que reaccione, de sentarnos a dialogar queremos un acuerdo político, acuerdo social en beneficio de nuestra gente”, puntualizó, sosteniendo que, “hay una Argentina que si sigue así es inviable, invivible”.

“Las decisiones que tomamos, las hemos tomado, no como un acto de rebeldía, sino en defensa de los intereses de nuestra gente, porque es imposible que puedan pagar nosotros que somos una provincia electro dependiente, los aumentos de energía, el agua y la energía que producimos. A eso le agregamos el gas, la liberación de precios, el costo del combustible, la quita de subsidios y el congelamiento de salarios”, indicó. “Y por eso, queridos hermanos y hermanas, de las distintas provincias, pertenezcan al partido que pertenezcan, tenemos que unirnos, y debatir, y discutir cual es el objetivo, el camino que tenemos que trazar entre todos, para un bienestar de la gente; para que puedan tener la posibilidad de incluirse en un sistema que los excluye”, sostuvo.

“Cuando vemos ciudadanos y ciudadanas que van a tocar una puerta, un despacho, los que más nos solicitan que los ayudemos son los que más tienen. No hay que confundirse”, deslizó. “A aquel que golpea una puerta por un plato de comida para sus hijos, hay que abrirles las manos, y el corazón, porque ellos son los que menos piden, pero los que más sufren. Me dicen demagogo, y no me importa, por eso siempre digo que no se haga política con la ayuda, sino que se ayude con el corazón, que sea como seres humanos, ni siquiera por pertenecer a un partido político”.

“Necesitamos la sensibilidad de la política, que está corrompida, es cierto, como muchos sectores de la sociedad. Tenemos que cortar con ese sistema que no queremos”, agregó.“La Rioja es una provincia, mansa, amiga, noble, que en honor al legado que nos dejaron nuestros ancestros, tenemos que levantar las banderas bien alto, de la justicia social por sobre todas las cosas”, finalizó.