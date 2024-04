Amsafe realizó este lunes una presentación legal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, exigiendo que no se implemente el programa Asistencia Perfecta con el que el gobierno busca premiar a los docentes que no falten. Además, pidieron que el aumento salarial acordado en paritarias se haga efectivo a los jubilados, que aún no tienen fecha de cobro asignada. El gremio docente aguarda por una nueva convocatoria esta semana para someter estos temas a discusión. “Desde Amsafe no vamos a aceptar ni castigos ni premios. Lo que sí vamos a exigir son mejores salarios para los activos y jubilados y mejores condiciones para enseñar y aprender”, adelantó Rodrigo Alonso, titular del sindicato, en declaraciones a Rosario/12. Expectativas por la Marcha Federal Universitaria de este martes, donde el gremio participará acompañando distintas actividades en toda la provincia.

Los docentes de las escuelas públicas se movilizaron este lunes frente al Ministerio de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Allí realizaron una presentación donde piden que el gobierno provincial dé marcha atrás con el programa de Asistencia Perfecta, anunciado la semana pasada, que busca premiar a los docentes que no falten a clases. La medida busca atacar lo que desde el Ministerio de Educación advierten como un problema grave: la cantidad de recursos que se destinan al pago de reemplazos. Desde el lado de los gremios sostienen que la medida busca reinstalar el presentismo que ya se aplicó en la provincia décadas atrás.

Sin embargo, el programa se anunció desde el Ministerio de Educación como una “decisión de gobierno” que no se relaciona con el ámbito paritario, mientras que los gremios buscan ser parte de la discusión. “Instalar la idea de un premio implica modificarte las condiciones de trabajo. Por lo tanto, como se trata del salario y se trata de condiciones de trabajo, se debe discutir en la paritaria”, consideró Rodrigo Alonso, en declaraciones a este medio. “Desde Amsafe no vamos a aceptar ni castigos ni premios. Lo que sí vamos a exigir son mejores salarios para los activos y jubilados y mejores condiciones para enseñar y aprender”, añadió.

En ese sentido, el secretario general de Amsafe profundizó en el reclamo remarcando que el plus salarial que el gobierno abonará en forma mensual y trimestral para quienes cumplan con los requisitos de asistencia impacta de lleno en el salario: “Si un docente se enferma y el médico le indica reposo, va a estar en una disyuntiva, porque también va a necesitar esa plata. Eso modifica las condiciones de trabajo, porque te obliga a ir a trabajar enfermo. Los salarios y las condiciones de trabajo se discuten en el ámbito paritario, no a través de una definición unilateral del gobierno”.

A su vez, durante la jornada de este jueves el gremio realizó una segunda presentación exigiéndole al gobierno “el estricto cumplimiento” del acta paritaria firmada semanas atrás. Allí se acordó un aumento del 18% tanto para activos como jubilados. Sin embargo, si bien los activos percibieron el incremento este lunes, aún no hay fecha para el cobro de esa recomposición para los jubilados. Desde Amsafe dejaron en claro que no es el primer incumplimiento por parte del Ejecutivo provincial: el gremio también reclama que se complete el pago del 36,4% correspondiente a la paritaria 2023. De ese porcentaje el gobierno pagó un 14% en enero y el gremio exige cobrar el faltante.

“Estamos exigiendo que se dé a conocer inmediatamente fecha de pago a los compañeros jubilados, que tiene que ser durante el mes de abril por planilla complementaria. De lo contrario, estaría incumpliendo una vez más la paritaria. Por eso hacemos un llamado de atención al Ministerio de Trabajo, que tiene la obligación de exigirle al gobierno que cumpla el acuerdo paritario”, explicó Alonso. “Hay una deuda del gobierno respecto a la paritaria 2023 que se debería haber pagado en enero y no se hizo. Queremos que ese pago forme parte de la propuesta paritaria del gobierno”, agregó.

Luego de acordar una recomposición salarial para el primer trimestre del año, los gremios docentes se reunieron con las autoridades provinciales el pasado jueves, para comenzar a discutir un aumento correspondiente al mes de abril. En ese marco, desde Amsafe esperan una nueva convocatoria para esta semana, donde aguardan por una propuesta concreta del gobierno provincial y, a su vez, poner estos temas en la agenda de la mesa paritaria.

“Entendemos que la propuesta del gobierno debe tener, en primer lugar, una marcha atrás con esta extorsión que es el presentismo, una recomposición salarial para los activos y para los jubilados que vaya en línea con la inflación y tiene que dar respuesta a la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores”, explicó Alonso. Y agregó: “Indudablemente tenemos una situación sumamente preocupante, porque estamos volviendo a la década del noventa hablando de rebaja salarial, de presentimo, de reforma jubilatoria. Pero los docentes no vamos a aceptar una pérdida de derechos”.

Marcha universitaria

Desde el gremio también se pronunciaron por la Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en defensa de la educación pública y en reclamo de un aumento presupuestario para las diversas universidades del país. En ese marco, desde Amsafe confirmaron que participarán en distintas actividades a lo largo y ancho de la provincia, convocadas por las distintas seccionales. “Es una jornada que también tiene como objetivo defender la escuela pública”, remarcó Alonso.

Para el titular de Amsafe la educación pública se defiende dotándola de recursos, a contrapartida del desfinanciamiento que impulsó el gobierno nacional: “Entienden la educación como un servicio, como algo que se puede comprar y vender y no como un derecho social. Buscan implementar la privatización del sistema educativo a través de un sistema de vouchers que lo único que hace es transferir recursos, que tienen que estar en la escuela pública, para las empresas privadas”.

“Para el gobierno nacional la educación es un gasto. Por eso hay millones de argentinos que nos vamos a expresar defendiendo un logro histórico de nuestro país, que es tener una educación pública gratuita, laica y de calidad”, redondeó.