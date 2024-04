Con el crimen de un hombre que aún no fue identificado, el domingo pasado cerró con tres homicidios en Rosario. El último fue por la noche, en una casa de Cagancha al 3800, al sudoeste de la ciudad, donde personal policial levantó once vainas servidas y ocho plomos. Los otros dos casos tuvieron lugar en el barrio 17 de Agosto y en Vía Honda.

Según se indico desde la Fiscalía, una llamada telefónica ingresó a la central de emergencias 911, en la que un vecino de la zona dijo haber escuchado varios disparos de arma de fuego que provenían un pasillo de la zona. Cuando llegaron, los agentes pudieron ingresar al inmueble y se encontraron con el cuerpo del hombre, que presentaba varios disparos.

El primer caso de la jornada tuvo como víctima a Juan Manuel Reyoso, de 33 años. El homicidio fue cometido en la zona de España y pasaje 507, alrededor de las 9.40 del domingo. Las primeras investigaciones fiscales dieron con testimonios acerca de que un hombre pasó en bicicleta y disparó hacia la víctima.

Una hora más tarde, se tomó conocimiento del segundo crimen en Felipe Moré y Cisneros, en Vía Honda. La víctima fue identificada como Carlos Espínola Zárate, de 49 años. Los primeros datos dan cuenta de que el fallecimiento fue producto de múltiples traumatismos en la cabeza, por golpes provocados con un elemento contundente.

Por su parte, la novia de Bruno Bussanich, el playero asesinado por un sicario adolescente en Rosario, subió a sus redes sociales un desgarrador posteo por el cumpleaños de su hijo y volvió a recordar al joven a casi dos meses de su crimen.



Fue este domingo, cuando el nene cumplió dos años y en redes sociales su mamá expresó el dolor que vive, pero la fortaleza que tiene por su hijo: "Hace un año atrás nosotros juntos, hoy lo festejamos de otra manera, pero seguimos siendo nosotros 3, por siempre! Feliz cumpleaños mi bebe, te amamos". Junto con el texto, Jimena López mostró dos fotos, una de hace un año mientras los tres soplaban la velita y una actual en la que Bussanich no está.

El martes 16 de abril se llevó a cabo una audiencia imputativa en la que se logró establecer que el adolescente detenido, señalado como autor de varios de los crímenes a trabajadores, cobró entre 200 mil y 400 mil pesos por cada asesinato.

Frente a este escenario, López manifestó: "No puedo creer que la vida de Bruno haya valido nada más que $400 mil, dios mío no tengo palabras". "Quisiera ver realmente 'el que las hace las paga' y que se haga justicia por Bruno, por todos. Esos miserables sueltos son un peligro para la sociedad, porque van a seguir cometiendo más crímenes. No es justo que te arrebaten tu vida por unos pesos de mierda y no PAGUEN por eso", expresó.