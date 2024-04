Diputados de la oposición buscarán este miércoles conseguir quórum para abrir el debate y tratar la emergencia presupuestaria en las universidades nacionales, restablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que recomponga los haberes por encima del duro recorte que fijó el presidente Javier Milei por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La sesión especial fue solicitada por el bloque de Unión por la Patria, que sumó al orden del día todos los proyectos que en el mismo sentido presentaron desde las bancadas dialoguistas, aunque habrá que ver cuántos de ellos se sentarán en el recinto.

En tanto, el oficialismo intentará esta misma semana convocar al plenario de comisiones de la Cámara baja para emitir un dictamen exprés de la versión reducida de la ley Bases, el paquete fiscal incluye la reimplantación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores y la reforma laboral, con el objetivo de darle media sanción los primeros días de mayo en medio de múltiples dudas de los sectores mas colaboracionistas con el Gobierno sobre la letra chica de los proyectos que –pese al apuro de la Casa Rosada-- aun son borradores.

Desde UxP realizaron la semana pasada una serie de contactos con miembros de otros bloques de la oposición en busca de un acuerdo para sellar una convocatoria unificada sobre temas que requieren un tratamiento urgente en medio del recorte presupuestario que el Gobierno impuso a las provincias, jubilados y las universidades nacionales. Pero a pesar de las coincidencias sobre estos puntos, no hubo acuerdo. En el grueso de la oposición dialoguista prevalece la idea de alcanzar acuerdos con la Casa Rosada y sus propuestas de gobierno que en buscar imponer su propia agenda parlamentaria para enfrentar las políticas más cuestionadas y dañinas del Ejecutivo.

Desde UxP ofrecieron incluso que el pedido de sesión lo formalizaran solo los diputados que presentaron los proyectos que apuntan a modificar las decisiones del Gobierno para no quedar “pegados” a la principal bancada opositora (algo que los desvela), pero los dialoguistas lo rechazaron. En principio, la idea era sesionar hoy tras la marcha convocada por todo el ámbito universitario nacional contra el recorte presupuestario, respaldado por todas las centrales sindicales y movimientos sociales, aunque los dialoguistas propusieron cambiarla para este miércoles pero sin mayores compromisos de aportar al quórum que permita sesionar.

Finalmente, la convocatoria de UxP para este miércoles a las 11 horas, lleva las firmas de 24 diputados e incorporó al temario más de 30 proyectos con propuestas de distintas bancadas sobre el financiamiento para las universidades nacionales, la reimplantación del FONID y modificaciones a la fórmula jubilatoria.

El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario riojano Martín Menem, habilitó la sesión en medio de los cuestionamientos a la forma en que conduce la Cámara, pero con la certeza que el oficialismo de La Libertad Avanza y su socio mas fiel, el PRO, no serán de la partida. Mientras buscará frenar que los sectores más críticos dentro de los dispersos bloques dialoguistas se sumen a la convocatoria. Habrá que ver si Menem logra disciplinarlos a todos ellos.

La resistencia que provoca la crítica situación de las universidades por los recortes presupuestarios es uno de los temas que mas preocupa a la Casa Rosada. Miguel Pichetto, que conduce el variopinto interbloque de Hacemos Coalición Federal, publicó en la red social X su postura: “Es importante preservar la universidad pública. Hay un presupuesto anclado en 2023 y la inflación fue del 250%, el gobierno tiene que resolverlo. Desde Roca y Sarmiento nuestro país fue un faro en educación. Tenemos clase media y fuerzas productivas porque existe la universidad”, escribió Pichetto que adjuntó una entrevista en LN+ donde defendía su posición.

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, reprodujo el posteo de Pichetto y agregó: “Mañana acompañemos la Marcha Federal Universitaria y el miércoles construyamos quórum para avanzar en una ley que garantice el financiamiento universitario. Hace un mes convocó HCF por jubilaciones y el 98 por ciento de UP dio quórum”.

El recuerdo de aquella sesión fallida por las presiones del oficialismo al grueso de los dialoguistas no es casual. Uno de los objetivos de UxP es al menos lograr –como entonces— que se habilite el debate sobre estos temas, que el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, frena y pisa para que no haya dictámenes contrarios a las imposiciones del Gobierno. HCF, logró entonces que Menem conformara y habilitara el debate en la comisión de Previsión Social –donde hubo distintos dictámenes opositores— pero que Espert continúa frenados en Presupuesto, sin cuya participación no pueden llegar al recinto para su aprobación.

Mientras que el Gobierno buscará esta misma semana que el plenario de comisiones –Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales— emita dictámenes exprés a la recortada Ley Bases, el capitulo fiscal y la reforma laboral que impulsa la mayoría de la UCR para intentar aprobarlos la semana próxima en el recinto de la Cámara baja. Aunque el apuro de la Casa Rosada todavía choca con los reclamos de las bancadas y gobernadores colaboracionistas y sin un texto final que intenta acelerar pero que no logra todavía cerrar.