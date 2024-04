La exministra de Economía, Felisa Miceli, analizó por AM750 el anuncio de Javier Milei por cadena nacional, donde destacó un supuesto superávit financiero en el primer trimestre, y aseguró que “da escalofríos escucharlo” por tanta “mentira e inconsistencia”.



“Hacer crecer la economía, eso es una política de estado difícil. Hacer ajustes y no preocuparse por el destino de todos los perjudicados, eso es sentarse en el sillón de Economía y no hacer nada”, comenzó señalando sobre el discurso de Milei.

A lo que añadió que, sin más vuelta, es precisamente esto lo que anunció el Presidente. “¿A costa de qué se logró el superávit? De los jubilados, las provincias, todos nosotros, los trabajadores públicos, las áreas del Estado que se han cerrado”, afirmó.



Y añadió: “Es una drástica receta de ajuste neoliberal que se está aplicando. Encima, el presidente sale a festejarlo en un discurso muy desafortunado. Porque la gente la está pasando muy mal. Y cuando hay un ajuste tan brutal, no es neutro”.

Para Miceli, la cadena nacional de anoche, la tercera no obligatoria de su mandato, tiene que ver, sin ir más lejos, con una seguidilla que comenzó en el Foro del hotel Llao-Llao ante los magnates más rico del país.

“Allí llamó héroes a los mega-empresarios cuando fugan el dinero de los dólares que ganaron en nuestro país con el esfuerzo de los argentinos. De ahí pasamos a esta cadena nacional donde todo son aplausos al ajuste”, dijo.

Luego, sumó: “Pero diciendo cosas que no van a suceder, como que el sector privado se va a hacer cargo de la obra pública. Esto va a ser como en los 90. Esto va a ser lo que vamos a lograr”.

En otras palabras, dijo: “Acá no viene una reactivación económica. Lo dice tan explícito. Dice que van a seguir con el ajuste. Si no hay estímulos al salario para que pueda ser mejorado, si no hay estímulo para las jubilaciones, para la inversión, para las exportaciones, ¿cuál va a ser el motor de esta reactivación? Ninguna”.