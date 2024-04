Aunque en un primer momento se optó por no protestar mediáticamente el gol en contra anulado por el VAR, desde River finalmente salieron a criticar la decisión arbitral en el Superclásico del domingo que ganó Boca. "Se vulneró y se modificó el protocolo", acusó el vicepresidente segundo del club, Ignacio Villarroel, quien también respaldó a Martín Demichelis.

"Romero saca la pelota adentro. Extrañamente y vulnerando el proceso del protocolo VAR, la jugada se analiza y el VAR, sin realmente ninguna herramienta que demuestre que la pelota no entró, decide que no es gol. Para mi no hay dudas que entró", protestó el dirigente más de 24 horas después del partido en declaraciones a Radio Continental.



"Se vulneró y se modificó el protocolo VAR. Es clarísimo el protocolo, y a nuestro modo de ver se vulneró el protocolo. Si vos escuchas los audios, los jugadores de Boca están pidiendo una falta. Si me preguntas a mi, la pelota entró", agregó.

Por otra parte, Villarroel destacó el ciclo de Demichelis como entrenador del equipo: "Demichelis tiene todo el respaldo nuestro, sin dudas. Vemos cómo se está trabajando desde hace un año y medio y los resultados. Martín está trabajando muy bien, confio mucho en el plantel y en Demichelis. Se perdió un partido, eso no va a modificar un trabajo a largo plazo".

El directivo también coincidió en que reemplazar a Marcelo Gallardo nunca fue fácil pero el trabajo de Demichelis es innegable: "La historia de River es enorme, y por supuesto que los ocho años de Gallardo fueron muy exitosos. El momento en que asume Martín no es fácil, mucha gente pensaba que iba a ser muchísimo más difícil de lo que fue agarrar la conducción de River después de eso".



"Siempre tenemos cosas para mejorar, porque River siempre te exige. Todo lo que hacemos es para que River sea cada vez más grande. A nadie le gusta perder un partido como el este pero esto es River y ahora tenemos un partido por Copa Libertadores", cerró. El elenco de Núñez estará visitando a Libertad en Asunción este miércoles desde las 21:30.