Varios famosos, artistas y celebridades de la cultura compartieron mensajes y se manifestaron a favor de la marcha federal universitaria, que convocó a cientos de miles de estudiantes en todo el país en defensa de la educación pública y en contra de la "motosierra" en esta área clave.

Ya sea a través de mensajes en las redes sociales, en sus programas en los medios o presenciando la movilización, las destacadas personalidades apoyaron y reflexionaron sobre la importancia del financiamiento a las universidades, que sufre el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei.

Una de ellas fue Dalma Maradona, licenciada en Actuación de la Universidad Nacional las Artes, quien escribió en Instagram: "Para los curiosos que me preguntan si alguna vez pisé una universidad pública para opinar como opino, le cuento que no sólo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí".

Imagen: Instagram/DalmaMaradona

Y agregó: "Igual, no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte".



La foto que compartió Dalma Maradona de cuando se recibió.

La actriz y guionista Malena Pichot también aprovechó para reflexionar sobre su carrera a pesar de no poder concurrir a la marcha: "No me pude recibir, pero todo mi trabajo se lo debo a la facultad de Filosofía y Letras, sin lugar a dudas".

Imagen: Captura de pantalla

Lizy Tagliani, además de ser una exitosa conductora, es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este contexto, aprovechó su programa de radio para destacar la importancia y las herramientas que brinda el estudio para conseguir un futuro superador.

"Yo, a los cinco, seis, siete años, tomaba el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura, en la parrilla ‘El Palito’. Y yo le decía: ‘Má, ¿a dónde van esos chicos?’. ‘A la facultad’, me decía mi mamá. ‘¿Y yo algún día voy a ir a la facultad?’. ‘Sí, todos van a la facultad’, me decía ella", recordó la actriz.

“Entonces, la universidad pública, sobre todo la de Lomas de Zamora, es la facultad de todos los ‘Luisitos’ que alguna vez soñaron con ir a esa universidad, después de laburar de policía o de mucama, como mi prima. Es la posibilidad que tenemos", opinó emocionada.



Otra de las que apoyó la marcha fue la actriz Nacha Guevara, quien publicó un video afirmando: "A la marcha, por la UBA, con un libro", y con un ejemplar de la Constitución Nacional en la mano.

Ricardo Darín, Víctor Heredia, Charly García, Lali Espósito, Iván Noble y otras figuras destacadas sumaron su apoyo compartiendo la imagen viral diseñada por la ilustradora Pilar Veiga -conocida como "Pilar Dibujito".



Imagen: Captura de pantalla

Los recuerdos de Julieta Zylberberg y Julieta Díaz, y el video de Gustavo Santaolalla

La actriz Julieta Zylberberg aprovechó la ocasión para recordar su paso por la escuela Carlos Pellegrini y expresar su "enorme preocupación por el desfinanciamiento de la educación pública, de nuestra universidad pública".

"Me dio a mis amigas que amo, me dio muchísimos conocimientos, los mejores profesores. Pero también me mostró el pais en el que vivo, las diferentes realidades que coexisten, me enseñó de empatía, y me enseñó a luchar por lo que es nuestro. VIVA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, VIVA LA UBA. Nos quieren brutos y dominados, no permitamos que eso pase", reclamó la intérprete.

Asimismo, Julieta Díaz posteó fotos de su paso por el colegio Juan De Garay en San Telmo y la secundaria República del Líbano en Barracas. "Gracias a la Educación Pública por tanto", escribió.

Imagen: Captura de pantalla

Gustavo Santaolalla fue otra de las figuras que ratificó su apoyo en reclamo de un mayor presupuesto y de mejores salarios para los docentes: "Por una universidad libre, laica y gratuita", indicó.



Juan Minujín y Claudia Piñeiro, presentes en la marcha

Juan Minujín, quién recientemente estrenó la serie Copolla, compartió una publicación del Colectivo de Cine en defensa de la universidad pública y aseguró: "Yo voy". Horas más tarde, subió una foto acompañado por el actor Guillermo Arengo en la manifestación de Avenida de Mayo.



Imagen: Captura de pantalla

La escritora y guionista Claudia Piñeiro también se sumó a la movilización y señaló que aprovechó para encontrarse con amigos y compañeros, entre ellos, la actriz Laura Novoa.

Imagen: Captura de pantalla

Por su lado, Nancy Dupláa se encontró con sus colegas y amigos, Nicolás García Hume y Andrea Pietra Nera, con quienes caminó hacia la Plaza de Mayo antes del acto central. "Amigos de mi corazón. Ahora todos a marchar", escribió la actriz y productora.

Imagen: Captura de pantalla

Una movilización con más de medio millón de personas

La Universidad de Buenos Aires dio a conocer que más de 500 mil personas se manifestaron sólo en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se trató de un masivo acto para defender la educación pública en contra del ajuste presupuestario de Javier Milei.

Cientos de miles de personas coparon Plaza de Mayo y todas las diagonales del centro porteño, para decirle no a la motosierra del gobierno de ultraderecha y en defensa de la educación pública, gratuita y federal.