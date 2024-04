Un colectivo de ciudadanos, referentes sindicales, integrantes de organismos de derechos humanos, trabajadores y estudiantes universitarios de Entre Ríos impugnó la designación de uno de los vocales del Consejo General de Educación elegido por el gobernador Rogelio Frigerio por su perfil negacionista. Se trata de Santiago Laumann, funcionario universitario hasta diciembre pasado y parte del espacio político negacionista y neonazi Renacer, que preside Carlos Pampillón.

“No puede ser consejero educativo alguien que integra y milita en un espacio negacionista, que niega la memoria y discute la justicia sobre los crímenes de la última dictadura”, explicó Fabiana Dato, trabajadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y una de las impulsoras del proceso de impugnación de Laumann, que este miércoles 24 será tratado en la comisión de Acuerdos del Senado provincial.

Hasta diciembre pasado, Laumann fue funcionario de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Tras asumir el ejecutivo provincial, Frigerio designó a Alicia Fregonese para ocupar la presidencia del Consejo General de Educación, el organismo público de mayor rango a nivel de políticas educativas locales –Entre Ríos no tiene Ministerio de Educación– y a sus tres vocales: Elsa Chapuis, Nora Duré y Santiago Laumann. Si bien les cuatro asumieron funciones el 10 de diciembre pasado, requieren de la venia del Senado provincial para mantenerse allí.

El 5 de marzo, el cuerpo de legisladores anunció la apertura de recepción de adhesiones e impugnaciones. Entonces, comenzaron a circular videos que mostraban la otra faceta de Laumann, que es docente y funcionario universitario. “Esta persona se presentaba –en los videos– como miembro del Equipo de Operación Política y coordinador de la provincia de Entre Ríos del Partido Renacer, una agrupación que claramente pone en peligro los valores democráticos, los derechos y garantías fundados en nuestra Constitución Nacional”, plantea la impugnación que ingresó al Senado entrerriano con más de 200 firmas, entre las que se cuentan las de artistas como Víctor Heredia y Teresa Parodi, y la académica Rita Segato.

“Creemos fehacientemente que quienes pretenden ocupar cargos públicos deben honrar los mismos a partir del compromiso con los valores democráticos y la defensa al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos”, sostienen en los primeros párrafos de la presentación que discute al vocal.

Laumann participó de la instalación del partido Renacer en Entre Ríos, el “primer partido de derecha de patriotas argentinos, formado íntegramente por ciudadanos que no venimos de la política”, tal su presentación oficial. “Soy uno de los cinco operadores políticos junto con un equipo monumental con una conducción tremendamente fenomenal de Carlos, a quien vamos a apoyar a muerte”, se lo ve diciendo en una transmisión en vivo que realizó hace tres años a través del canal de You Tube del espacio. Entonces se definía “emocionado” de haber presentado ante la justicia local las “bases y valores” del partido.

Entre esas bases, que figuran en la página web de Renacer, se destaca el artículo 18º dedicado a la “memoria completa” que propone una lectura negacionista de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura: “Revisar y desmitificar las cifras de los 30 mil desaparecidos, ya que no existe tal número, sino que no superan los 6800”, sostiene el texto, en tanto que aboga por “abrir un debate sobre números y bases ciertas, no sobre mentiras”.

“No puede ser consejero. tiene un perfil negacionista y en nuestro país ya hace mucho tiempos se ha decidido que levantamos y protegemos la bandera del Nunca más, que hacemos defensa de los valores democráticos. No podemos permitir apología el terrorismo de Estado”, postuló Dato.

Son 17 senadores los que deben debatir su venia a Laumann. El bloque oficialista, encabezado por Gustavo Vergara, cuenta con ocho votos. Este miércoles la impugnación colectiva será presentada en una reunión de la comisión de Acuerdos del Senado provincial, encabezada por el senador Juan Cosso, de Villaguay. Desde el colectivo que impulsa la discusión esperan que la semana próxima sean citados para exponer sus razones.