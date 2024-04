Un amplio arco de manifestantes se movilizó este martes en Salta con la consigna "En defensa de la Universidad Pública, la ciencia y la educación", con la que la Universidad Nacional de Salta se sumó ayer a la marcha federal universitaria.

La convocatoria se pautó a las 16, pero hubo varios grupos que se congregaron 30 minutos antes. Los buenos pronósticos que se tenían fueron superados con creces y más de 20 mil personas marcharon por las calles de la capital salteña. También hubo expresiones en las ciudades norteñas de Tartagal y Orán, en la sureña Joaquín V. González, y en la vallista Cafayate.

El vicerrector de la UNSa, Nicolás Innamorato, encabezó la marcha acompañado por las autoridades de las facultades, representantes de la Asociación de Docentes e Investigadores (ADIUNSa) y la Asociación del Personal (APUNSa) de la Universidad; además del colectivo de estudiantes e integrantes de ciencia y técnica. Tras leer el documento consensuado a nivel nacional por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Innamorato aseguró a Salta/12 que la movilización fue "algo asombroso" por la emotividad que se vivió durante todo el recorrido que se inició en el Monumento 20 de Febrero y concluyó en la plaza central de la ciudad.

El lema de la UNSa.

"Pudimos ver un gran apoyo no sólo de la comunidad universitaria sino de la comunidad salteña en general. Fue masivo y realmente vemos que es una bisagra por cómo se vivió en todas las provincias", afirmó el vicerrector. Aseguró que la marcha tiene que servir para que "el gobierno nacional tenga un punto de inflexión como para que salgamos a negociar un presupuesto que realmente sea el adecuado para el normal funcionamiento de la Universidad Pública". Precisamente, en el documento único se denunció que "el desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico" lo que implica "un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo".

Al igual que en los distintos puntos del país, las historias de vida florecieron mayormente en carteles, el más repetido informaba: "Soy la primera generación de mi familia que egresó en la universidad pública". Uno de esos universitarios es Mauro Soto, quien tiene discapacidad visual y se recibió como licenciado en Ciencias de la Comunicación. En diálogo con la radio universitaria afirmó que la institución representó "una transformación completa" en su vida. "Pero también pienso que este es un derecho que todas las personas deben tener, que deben poder ejercer, y para eso estamos en esta marcha", sostuvo.

Mauro Soto.

Mauro defiende la universidad pública, y particularmente a la Universidad de Salta, "porque es uno de los caminos para poder garantizar ese ascenso social, pero también formar a este pueblo para el futuro". Recordó el lema de la UNSa: "Mi sabiduría viene de esta tierra", y defendió que la institución sea uno de los espacio para poder desarrollar la ciencia y tecnología.

La historia de Carla Bautista, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, quizás es distinta a la de Mauro, pero no se aleja tanto. Es la segunda generación de su familia en acceder a la universidad pública. "Mis padres pudieron estudiar en ella, son profesionales, (y yo) espero no ser la última", dijo. Es por eso que sostuvo que la movilización de ayer fue "sumamente importante" para revalorizar y defender el carácter público y gratuito del sistema universitario argentino, y así, "no seamos los únicos ni los últimos, sino que las próximas generaciones puedan acceder a lo mismo".

Integrantes de la Orquesta típica de la UNSa junto a músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta.

También se manifestaron aquellas personas que llevan décadas transitando los pasillos universitarios. Ese es el caso de Graciela Leiva, personal no docente, quien contó que hace 37 años trabaja en la UNSa. "Esta es la universidad que me abrió la puerta, que me abrió sus brazos, a mí, a mi hijo que estudió acá, mi sobrino que está acá. Así que, más que feliz, digamos, por la convocatoria y por la unión", expresó. De igual manera, cuestionó al gobierno de Javier Milei por avasallar "todos los derechos, el consenso, el diálogo, las paritarias".

Al colorido de las banderas y los libros, que se levantaban cada tanto, se sumaron los cantitos, algunos picantes, dirigidos al gobierno nacional y al Presidente. Sin embargo, el hit fue el que postula: "Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode". Ese fue el coro que respondió al vicerrector Nicolás Innamorato cuando terminó la lectura del documento consensuado y que tenía como premisa defender el acceso a la educación superior pública como un derecho. "Convocamos a la sociedad argentina a defenderla", afirmó entre otros conceptos relevantes. Como cierre, pidió que se levanten los libros una vez más: "Universidad de los trabajadores", le respondieron brazos con libros en alto.



La marcha en Salta también contó con las expresiones del presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, Lauty Cabrera, en representación del sector estudiantil; del secretario general de ADIUNSa, Diego Maita, por el sector docente; la secretaria general de APUNSa, Stella Mimesi, por el sector no docente, y la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Mónica Farfán, por del sector de ciencia y técnica. El acto se cerró con una interpretación del Himno Nacional a cargo de las y los integrantes de la Orquesta típica característica de la UNSa junto a músicas y músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Cabrera, Farfán, Mimesi e Innamorato.

El rector de la UNSa, Daniel Hoyos, no estuvo en la marcha en Salta porque participó de la convocatoria en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, dado que en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se decidió que las y los rectores de las universidades públicas formaran una propia columna en la movilización. Desde Buenos Aires el rector afirmó: "toda la sociedad está diciendo que queremos educación pública gratuita y de calidad. Ahora hay que sentarse y negociar".

"Ellos tienen sus necesidades, nosotros tenemos otras, y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para nosotros poder trabajar de una forma coherente. Nosotros como todas las universidades tenemos un problema presupuestario", añadió. Adelantó que el próximo 30 de abril el Comité Ejecutivo del CIN se reunirá con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Respaldo provincial

Una de las principales características de la marcha federal fue la congregación de distintos sectores. Si bien la convocatoria estuvo encabezada por la comunidad universitaria, se sumaron las centrales trabajadoras, los sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos. En Salta no fue distinta la situación.

La comisión organizadora de la marcha salteña definió una parada en las puertas de la Legislatura salteña aprovechando que las y los diputados provinciales estaban sesionando. En el lugar se entregó una copia del documento "La Universidad Pública: base de la democracia y el desarrollo social", elaborado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA y el CIN.

El escrito fue recibido por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Antonio Marocc, y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix. Estuvieron la senadora nacional Nora Giménez, el diputado nacional Emiliano Estrada, y legisladores locales. Marocco ratificó su respaldo al reclamo y pidió que el gobierno nacional se encargue de esos jóvenes que quieren tener herramientas para enfrentar la vida. “Sin conocimientos es bastante difícil”, recalcó.

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, que acompañó el momento de entrega del documento, deseó que la marcha "ayude" al Presidente "a reflexionar” sobre “la importancia de la educación pública, que la educación pública ha sido en definitiva el pilar sobre el que se asentó el crecimiento de nuestro país”. “No se puede desfinanciar a la universidad, no se puede desfinanciar a la educación pública y es responsabilidad del estado apoyarla", "darle a todos por igual las herramientas y las posibilidades de estudiar, y después dependerá de cada uno a donde llega”, insistió.

Comitiva de legisladores provinciales en las puertas de la Legislatura.

Además del documento unificado, se entregó una nota al presidente de la Cámara baja salteña, solicitando una declaración de respaldo a la Universidad de Salta. La Cámara Alta ya aprobó por unanimidad un proyecto de declaración por el que otorgó su “respaldo y compromiso con la Universidad Publica y Gratuita como un instrumento insustituible de movilidad social ascendente”. También dio su “apoyo a las manifestaciones que se realicen en defensa” de la universidad.

Otro gesto de respaldo de parte del gobierno provincial fue la presencia de Carlos Morello, rector de la Univerdad Provincial de Administración Tecnologia y Oficios (UPATecO), quien mostró su adhesión a la marcha federal en "pos de una universidad pública, gratuita y de calidad". También marcharon otros funcionarios provinciales, como la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, y el secretario de Cultura, Diego Ashur Más.