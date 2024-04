La realidad no se pudo tapar con las manos. La muletilla "no la ven" del presidente Javier Milei quedó sin efecto durante la masiva marcha federal universitaria de este 23 de abril, e incluso le rebotó de lleno al propio Gobierno, que niega la crisis presupuestaria del sector y responde con amenazas y discursos de violencia. No sólo en el país saltó a la vista el gran resultado de la convocatoria a defender a las universidades públicas y gratuitas, sino también en ojos del mundo entero. Los principales medios de comunicación internacionales hicieron eco de la multitudinaria expresión de apoyo a la educación pública en Argentina.

El diario El País, uno de los más importantes de España, utilizó una foto aérea de la Plaza de Mayo repleta de manifestantes, tomada por un drone, para graficar la noticia, titulada "Las universidades argentinas marchan en defensa de la educación pública".

En su publicación, remarcó que la marcha fue motivada por el "recorte presupuestario del 70% realizado por Javier Milei", y también informó que el Gobierno acusó a los docentes de la educación pública de hacer "adoctrinamiento" y "lavado de cerebro". Además, ponderó que la educación pública es un pilar del Estado argentino.

Por su parte, la agencia internacional Associated Press (AP) también formó parte de la cobertura internacional, y contó detalles de color de la movilización estudiantil, como el hecho de que varias personas hubieran llevado consigo sus libros favoritos, materiales de estudio y títulos universitarios para alzarlos a la vista de todos. También se refirió a los momentos en los que los manifestantes entonaban el himno nacional y aplaudían al terminar. El título de la noticia fue: "Con las universidades bajo amenaza, las masivas protestas en contra de la austeridad sacuden a la Argentina".

La masiva congregación universitaria, sindical y social captó la atención de la BBC, el medio de comunicación público del Reino Unido. En su página web, en la sección Mundo, publicó una galería de imágenes de las protestas en Buenos Aires, donde se vislumbran carteles con consignas a favor de las universidades públicas.

El medio inglés precisó que fue "una de las protestas más multitudinarias registradas en Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia del país en diciembre de 2023", y reunió varios testimonios de estudiantes, académicos y graduados para explicar cuál era la importancia de esta convocatoria.



La noticia golpeó las puertas de los medios de México, como el diario El Sol, que en la portada de su noticia eligió una imagen del edificio de la UBA.

El epicentro de la concentración y de la movilización fue la Ciudad de Buenos Aires --desde Congreso hacia Plaza de Mayo--, pero las marchas se consolidaron en las principales ciudades de distintas provincias, como Resistencia, Córdoba, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, entre muchas otras.

Este "estudiantazo" movilizó a una multitud que los organizadores estimaron en 800 mil personas en CABA, y pero también consideran que llegó al millón de manifestantes contabilizando las marchas en otras provincias, también con convocatorias récord.



Además de la comunidad universitaria, marcharon también la CGT y sindicatos, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y los partidos políticos.