El 24 de abril de 1995, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, el General Martín Balza, realizó un anuncio en el programa televisivo Tiempo Nuevo que pasó a la historia por su relevancia política: reconoció la responsabilidad institucional del Ejército Argentino durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).



29 años después de esa emisión, Balza reflexionó respecto de ese episodio y contó las razones detrás de su decisión: "Fue un mensaje institucional del Ejército Argentino, obviamente creí interpretar el sentido de todos mis oficiales y suboficiales, siendo consciente de que podía haber un disenso al respecto y, del disens, enriquecernos, porque el que no piensa como yo no es mi enemigo", manifestó Balza este miércoles en AM750.

Considerada como la primera autocrítica de relevancia de las Fuerzas Armadas con respecto a su actuación durante el período más oscuro de la historia reciente argentina, la declaración que leyó el entonces jefe del Ejército en el programa de Bernardo Neustadt provocó fuertes críticas y acusaciones de traición por parte de figuras de la política y dentro de la propia familia militar.

"Me sentí acompañado por oficiales en actividad y por muchos retirados", aseguró Balza, quien sostuvo que su postura no era novedosa porque ya había manifestado su posición al asumir al cargo, el 4 de noviembre de 1991.

Sin embargo, el mensaje institucional en el reconocido programa político no estuvo premeditado. Días antes del 24 de abril de 1995, explicó el exembajador en Costa Rica (2012-2016), los medios de comunicación se habíam hecho eco de las declaraciones de un sargento que había denunciado lo sucedido en Campo de Mayo en la dictadura cívico-militar.

"Pensaba dar un mensaje el 29 de mayo, el Día del Ejército, pero decidí adelantarlo porque el diario La Razón había sacado una nota que cuestionaba nuestro silencio ante esas declaraciones", detalló Balza en comunicación con Gustavo Campana.

En esa línea, el oficial retirado consideró que aquel episodio "fue un pequeño gran paso que muchos valoraron como un avance hacia la reconciliación", y reflexionó sobre la falta de acuerdo en la actual dirigencia política nacional.

"La reconciliación es una palabra que no veo en el quehacer de la dirigencia política argentina. Yo admito el disenso. En el disenso no tenemos que caer en la grosería, el rencor, la violencia o el insulto. Pero la reconciliación no es (...) sentarse como amigos en un bar a charlar, no implica que se amen o se perdonen, sino que se colaboren para vivir juntos en una misma sociedad", manifestó Balza.

Río Tercero, Croacia y Ecuador

Consultado por su posterior involucramiento en la causa que investigó el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), el veterano de la guerra de Malvinas calificó al proceso judicial de "especulación" y cuestionó al entonces juez a cargo, el fallecido Jorge Urso, y al fiscal que lo acusó de "organizador de una asociación ilícita", Carlos Stornelli.

"Hubo inicialmente 12 imputados y la Justicia se encargó de decir que no teníamos nada que ver. Ninguno fue a juicio, fue una especulación de un juez que ha fallecido y que prefiero no acordarme ni nombrarlo", zanjó el exjefe del Ejército, quien además rechazó las acusaciones que lo vinculan a las explosiones de Río Tercero.