El gobernador Gustavo Sáenz y el jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas, recorrieron ayer los avances en la construcción del primero de los dos nuevos puentes sobre el río Vaqueros.

El jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional recordó que el proyecto completo consta de dos nuevos puentes y más de 4 kilómetros de autopista, que se extenderán desde el monumento del Quirquincho, en la zona norte de la ciudad de Salta, hasta el paso sobre el río Wierna, con lo que recorrerá todo el ejido urbano de Vaqueros.

Actualmente se trabaja en la fundación del primero de los puentes con pilotes de profundidad variada, de entre 11 metros a 15 metros, aproximadamente. El puente tendrá una extensión de 120 metros, dividido en 4 tramos de 30 metros. Y será de doble calzada, para descomprimir el tránsito, sobre todo en la temporada de verano.





“La idea es que a fin de año podamos tener ya el nivel de la superestructura terminada. De tal manera que hemos agilizado los procesos”, indicó Casas. El funcionario nacional adelantó que el objetivo es habilitar en ese período las dos calzadas que tendrá el primer puente.

De esta forma y para aprovechar la época de sequía, los trabajos avanzan sobre el lecho del río para la colocación de los pilotes.

Asimismo, Casas recordó que las obras fueron reactivadas por el gobierno nacional tras las constantes gestiones del gobernador, por lo que se continuó con el proyecto que es financiado por Vialidad Nacional y cuya licitación estuvo a cargo de la Dirección de Vialidad de Salta.

El plan de trabajo, con un plazo de ejecución de 18 meses, contempla la duplicación de calzada en cercanías al río Vaqueros, la construcción de alcantarillas y terraplenes para la futura circunvalación.

Además, la nueva autopista contará con un cantero central, iluminación LED y rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente.

Los dos nuevos puentes, que reemplazarán al actual, que data de 1913, tendrán dos carriles en ambos sentidos, con lo que se busca agilizar notablemente el tránsito. El antiguo puente será reubicado aguas abajo para ser destinado a uso peatonal y ciclista, preservando así su funcionalidad.

También acompañaron la recorrida los intendentes de Vaqueros, Daniel Moreno, y de La Caldera, Diego Sumbay, cuya localidad también será beneficiada con el mejoramiento del tránsito en Vaqueros. En la recorrida también estuvo el secretario de Obras Públicas de la provincia, Hugo de la Fuente; el director de Vialidad Salta, Gonzalo Macedo; el senador Héctor Calabró y el diputado Luis Mendaña.