El argentino enfrentará al nacionalizado italiano Luciano Darderi

Cerúndolo buscará la revancha en su tercera final en Buenos Aires

El porteño llegó a la final superando a Tomás Etcheverry, mientras que su rival de este domingo eliminó a Sebastián Báez. El encuentro decisivo comenzará a las 16 horas.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Francisco Cerúndolo
Francisco Cerúndolo festeja su triunfo ante Etcheverry. (ALEJANDRO LEIVA)

