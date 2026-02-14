Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Investigan si fue atropellada

Hallaron muerta a una joven de 18 años que era buscada por su familia en La Plata

Eugenia Carril había vuelto de la facultad y perdió contacto al bajar del colectivo. Encontraron su cuerpo tendido en una zanja.

Eugenia Carril
(Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Cartelera

Contratapa

Dios en calzoncillos y su PC descompuesta

El Gobierno denunció a manifestantes de la marcha contra la reforma laboral

Feos, sucios, malos y “terroristas”

El Centro de Estudios Derecho al Futuro criticó la reforma laboral de Javier Milei

“El Gobierno quiere habilitar el abuso”

Por Andres Miquel

Exclusivo para

Los gremios rechazaron el aumento salarial del gobierno provincial

Paro docente en aulas bonaerense

León XIV busca salvar la unidad

Tucho Fernández encabeza el diálogo con los ultraconservadores

Por Washington Uranga

Después de dos rondas de conversaciones en Abu Dabi

Rusia y Ucrania reanudan sus negociaciones en Ginebra

Nunca habían registrado en el Parque Provincial Patagonia Azul al animal más grande de la Tierra

Avistaron una descomunal ballena azul

El País

Milei y el caos como premisa política

Por Alfredo Serrano Mancilla

El colmo de Milei: sube la inflación y baja el dólar

Huelgan palabras

Por Luis Bruschtein

A un año de la megaestafa $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente

Una moneda virtual y una estafa muy real

Por Irina Hauser

Comparsas celebraron el Carnaval en San José 1111

Cristina reapareció y bailó al ritmo de la murga en su balcón

Economía

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Investigan si fue atropellada

Hallaron muerta a una joven de 18 años que era buscada por su familia en La Plata

Día de los Enamorados con paraguas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 14 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 14 de febrero

Es el segundo ataque masivo en cuatro meses en el mismo campus

EE.UU.: dos muertos por un tiroteo en una universidad

Deportes

La historia de Grace Tame, una conocida ultramaratonista australiana

Una atleta alza la voz y no se lo perdonan

Por Gustavo Veiga

Tres jugadores locales se instalaron en las semifinales del torneo

El título del Argentina Open se acerca al país

Por Adrián De Benedictis

Este sábado también habrá FA Cup y Liga Española

Serie A: El Inter de Lautaro Martínez recibe a la Juventus

A propósito del libro El camino del deportista, del psicólogo Sebastián Blasco

Una mirada más humana hacia el deportista

Por Alejandro Duchini