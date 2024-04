El gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que la administración de Javier Milei “no está enviando fondos” que corresponden para el pago de salarios y mantenimiento de infraestructura de la Policía Bonaerense, lo cual podría derivar en un descontento en la fuerza.

Quien dio a conocer la situación de alerta que está a un tris de atravesar la fuerza de seguridad provincial fue el titular de esa cartera, Javier Alonso, quien advirtió los problemas que conllevaría la continuidad de un ajuste de ese tipo.

"Si desfinanciamos la Seguridad, los bonaerenses van a estar más vulnerables", afirmó el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

Alonso alertó que “el gobierno nacional no está enviando fondos para la Policía Bonaerense" y aclaró que el dinero no es parte de las obligaciones que el Poder Ejecutivo pueda recortar porque sí. Es parte de un fondo “asignado por el Congreso nacional”, y lo que hace el Gobierno al no entregarlo incumplir con la legislación.

Según el funcionario, ese desembolso "no se está cumpliendo por el DNU" que está vigente desde diciembre, sostenido con "el argumento de la motosierra, que son palabras del Presidente".

La última vez que el desfinanciamiento afectó a la fuerza de seguridad provincial fue hacia el final del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y estalló meses después durante la gestión de Alberto Fernández con movilizaciones de uniformados hasta la Quinta de Olivos.

Alonso reconoció las diferencias políticas que tiene la Provincia con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) pero dejó claro que "los delincuentes no discriminan a sus víctimas por el voto".

A la hora de robar, dijo, lo van a hacer "tanto con los libertarios como con los kirchneristas". En varias ocasiones, el Gobierno bonaerense remarcó que la falta de financiamiento y oportunidades provoca no sólo que el narcotráfico no se termine, sino que, por el contrario, incremente.

Con respecto a ese tema, Alonso indicó "que se trata de un problema de mucho tiempo y cada vez está peor" por lo que se necesita una "Justicia Federal sea más activa". A esto se le suma la necesidad del envío del dinero correspondiente para financiar la Seguridad del distrito más poblado del país.

Además, argumentó que desde la administración bonaerense se pone el foco en "la inversión en tecnología", realizando, por ejemplo, análisis criminológicos, que les permite organizar al personal con el que cuentan en las calles.