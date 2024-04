Este viernes 26 de abril se realizará un abrazo al INCAA en defensa del cine nacional y en contra de la censura. En este marco, el referente de Documentalistas de Argentina (DOCA), Juan Mascaró, enumeró los ataques que está recibiendo la cultura por parte del gobierno de Javier Milei y afirmó que quieren "desguazar" el instituo de cine nacional.

En diálogo con AM750, Mascaró recordó la represión por parte de la policía en la última movilización al cine Gaumont y sostuvo que "este gobierno está reprimiendo todo lo que se mueve, prácticamente, pero hay algo particular con las movilizaciones de la cultura".

"La represión del Gaumont se dio cinco minutos antes de levantar todo e irnos. Eso no es un detalle. Estábamos ya desmovilizándonos cuando la policía avanzo sobre la gente que estaba en la calle. En 10 minutos no quedaba nada de esa actividad que se estaba haciendo. No había una toma, no estaba siendo interrumpido el tránsito más que esa media hora que duro la actividad", contó.

Asimismo, remarcó que la actividad cultural, y en especial el INCAA, no le genera gastos al Estado, sino más bien todo lo contrario, por lo que el ataque es a "la dimensión simbólica de la producción cultural en general".



"El cine es un negocio para el Estado, no solo por la creación de empleo, a las economías circundantes del cine, sino porque una película devuelve guita al Estado. Una película, al hacerse a través de los convenios de trabajo, de facturar cada centavo, paga impuestos por todo. Por ahí no viene la cosa. Me parece que hay un gesto ideológico de persecución, de verdadera censura", aclaró.

"El INCAA está literalmente quebrado. Lo que está haciendo Pirovano, que ni siquiera tiene algo que ver con el cine porque es un contador, viene a desguazar. Hay cerca de 400 proyectos parados. Películas que venían ya del 2023 o películas que se empezaron y no se pueden terminar", lamentó.

"La movilización de mañana es un último grito desesperado para frenar toda esta avanzada", cerró.