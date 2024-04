Marcos Rediker, coautor (junto a Peter Linebaugh) de La hidra de la revolución. Marineros, esclavos y comuneros en la historia oculta del Atlántico, se presentará en Buenos Aires. El jueves 16 de mayo presentará la flamante edición argentina de este clásico a las 19 hs en CaZona de Flores (Morón 2453, CABA). Lo presentará Pablo Borda y la entrevista con el notable historiador, ensayista y activista estadounidense estará a cargo de Ezequiel Gatto. La entrada será libre y gratuita. Además, el lunes 13 de mayo a las 18 dará una conferencia en el Facultad de Filosofía y Letras (José Bonifacio 1339, CABA).

Rediker es profesor distinguido de Historia del Atlántico en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos). Sus “historias desde abajo” han ganado numerosos premios y fueron traducidas a 19 idiomas en todo el mundo. Entre otros libros, además de La hidra... (recientemente editado aquí por Tinta Limón) es autor de El barco de esclavos: una historia humana (2007). Produjo un documental premiado, Ghosts of Amistad (2013), dirigido por Tony Buba, y una obra de teatro también galardonada, The Return of Benjamin Lay, coescrita con Naomi Wallace. Recientemente completó un libro sobre cómo escapar de la esclavitud por mar en la América anterior a la guerra, que será publicado en la primavera de 2025.