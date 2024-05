No. No estamos en 1962. Pero se le parece. Javier Milei y su administración decidió seguir al pie de la letra las instrucciones de Estados Unidos para sumarse al bloqueo contra Cuba, al punto de ordenarle a YPF que no le suministre combustibles a los aviones de la línea de bandera de la isla. Con esa resolución, Cubana de Aviación suspendió los vuelos regulares entre el país caribeño y Argentina y la ruta aérea La Habana-Ezeiza dejó de existir: Aerolíneas había suspendido los vuelos desde marzo.

"Aplicación del bloqueo de Estados Unidos en Argentina obliga a Cubana de Aviación a suspender vuelos", informó la Cancillería de Cuba a través de un comunicado publicado en su página oficial y en sus redes sociales. En el texto, la Cancillería cubana informó que en marzo del 2024 YPF le comunicó a su aerolínea la negativa de continuar suministrando combustible a sus aviones aeronaves. Ante esa situación, la Jefa de la Unidad Cubana de Aviación en Buenos Aires se reunió con directivos de alto rango del área de transporte y de la aviación civil de Argentina para buscar una solución al problema y no afectar a los pasajeros pero no recibió una respuesta satisfactoria que asegurara la venta de combustible.

"Como resultado, Cubana de Aviación se ha visto obligada a suspender los vuelos regulares entre Cuba y Argentina, que se habían mantenido durante 39 años", se indicó en el comunicado.

La decisión es insólita por donde se la mire: es inusual que las compañías de combustible apliquen medidas contra los vuelos de Cubana de Aviación, que además tiene rutas, por ejemplo, hacia Madrid y Caracas.

La Cancillería cubana consideró que la suspensión del suministro de combustible por parte de YPF es una medida arbitraria y una demostración evidente, "no solo de la vigencia de la aplicación del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, sino de su carácter extraterritorial, además de que contraviene las reglas del comercio internacional".



"Al acatar el bloqueo estadounidense contra Cuba, YPF Argentina viola flagrantemente su legislación nacional", al citar la Ley 24.871 en la que se especifica que son inaplicables las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales.

"Cuba seguirá denunciando los casos de aplicación extraterritorial del bloqueo y demandando el fin de esta política ilegal, que constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y concita el rechazo abrumador de la comunidad internacional", concluye el comunicado.