El hijo de Ezequiel Horacio Taborda, concejal de La Libertad Avanza desde el 11 de diciembre pasado en el partido bonaerense de Florencio Varela, fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado de asaltar a una jubilada de 89 años durante una entradera en el partido de Almirante Brown.

Se trata de un joven de 20 años, identificado como "S. Taborda", al que atraparon con una pistola réplica 9 milímetros, una carabina calibre 22, guantes, precintos, una linterna, elementos de corte, dos celulares (un iPhone 11 y un Samsung J7), y un auto Chevrolet Corsa de color gris que tenía pedido de secuestro por un robo en la localidad de Bosques.

El detenido, de 20 años, es hijo de Ezequiel Horacio Taborda, concejal de LLA en Florencio Varela. (Imagen: Seguridad PBA)

El robo a la jubilada ocurrió el pasado 21 de abril, y luego de una investigación liderada por la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora, agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Policía Bonaerense de la Comisaría 9º de José Mármol, en Almirante Brown, detuvo al presunto delincuente tras una serie de allanamientos.

Luego de que la noticia se hiciera eco en los medios regionales, el concejal libertario, que en diciembre había agradecido a "la gente de bien" por su voto, realizó un enigmático posteo en un grupo "vecinal" de Facebook, que él mismo administra, donde apuntó: "Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más, recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme el que no solo va hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino nada más".

Elementos y auto secuestrado por la Policía de la provincia de Buenos Aires. (Imagenes: Seguridad PBA)

Ante la pregunta de un usuario, justificó: "Igual soy de esos que si alguien cercano a mí hace algo, (que) se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero".



Taborda tiene en su perfil de redes sociales fotos con distintas figuras destacadas de La Libertad Avanza, incluyendo al presidente Javier Milei, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y al influencer Ramiro Marra.

Posteo del concejal libertario tras la detención de su hijo. (Imagen: captura de pantalla Facebook)

Desde que asumió como concejal de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, junto a Diego Javier Vallejos (titular del bloque) e Ivonne Marlene Canto, fue protagonista de numerosas polémicas que desataron el repudio de sus colegas y los propios vecinos.

Momentos antes de iniciarse como edil, "Chamu" Taborda publicó en sus redes un video (que luego del repudio borró) para expresar su enojo porque habían vandalizado su camioneta, y decía: "Mueran todos los villeros mala leche". También lanzó: "Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta… Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen".

"Chamu" Taborda junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. (Imagen: Facebook)

La indignación provocó que los propios fiscales libertarios se sumaran a un repudio presentado en el Concejo Deliberante antes de la jura: "Es indignante el hecho de que no pidiera públicamente perdón, a pesar de la amplia difusión del citado video. Lo que más nos indigna es cuando se expresa con fuertes insultos discriminatorios a los vecinos carenciados que moran en vivienda y en zonas precarias", señalaron los fiscales en la nota enviada al Concejo.