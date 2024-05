Algunos dicen que las casualidades no existen, pero resulta difícil no sorprenderse ante algunos eventos "extraordinarios", como el que sucedió con Guillermo Vilas y Horacio Zeballos (padre): hace unos 20 años, el exnúmero uno del tenis argentino le vaticinó a su entonces colega y amigo que su hijo ocuparía un lugar muy importante en el deporte. Hoy, dos décadas después, el marplatense consiguió la victoria que lo depositará, desde el próximo lunes, como el primer argentino en llegar al número 1 del ranking de dobles de la ATP.

"Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe, etc. De él, me ocupo yo", le escribió Vilas a Cebolla padre, en un mail que le envió el 25 de noviembre de 2003. La captura de aquel correo fue compartida por el propio Zeballos tras su conquista en el Masters 1000 de Madrid.

"Como no emocionarme con estas cosas. Corría el año 2003 y Guillermo se intercambiaba mails con mi viejo (amigos y compañeros de largos entrenamientos) sobre mi carrera. Siempre dándome una mano, desde consejos, a conseguime el 1er contrato con Head, que aún sigue vigente. Como vos decís Guille. De él me ocupo yo! Y así lo hacés. Un maestro!", posteó el argentino, 39 años, junto a la imagen.

La publicación de Zeballos tomó notoriedad este jueves, horas después de que su triunfo junto al español Marcel Granollers por 4-6, 6-2 y 16-14 frente al monegasco Hugo Nys y al polaco Jan Zielinski lo confirmaron como el nuevo número 1 de dobles del ranking ATP.

Además, Zeballos ya había superado la marca de títulos ATP que tenía Guillermo Vilas, al conseguir 20 como doblista.

'Cebolla' (hijo) fue formado en el Edison Lawn Tenis Club, mientras que Guillermo lo hizo en el Náutico.

Viejo rival de su padre Horacio, director del club marplatense desde 1984 -jugó dos veces: una en juniors en el BALTC y otra en el Torneo Austral de Bahía Blanca, que era internacional-, Vilas siempre fue reconocido por sus gestos con los tenistas argentinos que daban vueltas por el circuito.