A la oposición dialoguista no le resulta gratuito el voto a favor de la nueva Ley Ómnibus y el paquete fiscal del gobierno de Javier Milei, que avanza con privatizaciones, flexibilización laboral, incremento a los impuestos para trabajadores y menos para las clases más ricas, ajuste a los jubilados y beneficios para empresas extranjeras. Al presidente de la UCR, Rodrigo De Loredo, ya se le está haciendo costumbre: recibió el tercer repudio público en poco más de una semana. El otro fue el diputado el cordobés Carlos Gutiérrez, al quien tildaron de "traidor, vende patria".

Los agravios contra los diputados cordobeses por haber aportado su voto para dar media sanción a la ley pedida por Milei circularon horas después de que ocurriera la sesión del martes pasado, previa a un Día de Trabajador sin mucho por celebrar. De Loredo había sido criticado durante la marcha universitaria que se desarrolló en Córdoba capital, donde el presidente del bloque radical fue a movilizarse con la "juventud" del partido centenario.

"Andate con Milei, forro", le habían dedicado. El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri se tomó el vuelo de vuelta a Ciudad de Buenos Aires y rechazó que su bloque bajara a dar quórum en la sesión convocada el miércoles pasado por a oposición para debatir la ampliación del presupuesto universitario, por el que había marchado menos de 24 horas antes.

"Da quorum para el presupuesto, sorete!", le dedicó un colectivero en la puerta del Congreso. El radical no supo qué responderle al chofer, pero a las cámaras de televisión les aseguró que no se sumarían a una sesión con "intenciones políticas". El martes sí dio quórum para aprobar la ley negociada con la Casa Rosada y aseguró que no votaba para acompañar a la bancada liberal libertaria sino "a millones de argentinos que pidieron un cambio". Cuando volvió a Aeroparque, otra vez escuchó la voz, esta vez de una señor, que lo volvió a corregir: "Traidro, vendepatria".

Por su parte, el diputado Gutiérrez, un peronista del sector del ex gobernador Juan Schiaretti --quien negoció y aportó funcionarios para el gabinete de Javier Milei--, fue apuntado por sus vecinos en la terminal de ómnibus de Río Cuarto. En esa ciudad, donde Milei obtuvo el 73 por ciento de los votos en la segunda vuelta electoral, al diputado lo recibieron recordándole que era un "infame, traidor a la Patria".

En el video se observa al integrante del bloque Hacemos Coalición Federal --liderado por el peronista Miguel Ángel Pichetto, quien protagonizó las negociaciones con la Casa Rosada-- enojado con los reclamos e intentó avanzar para pelearse antes de darse cuenta que estaba siendo filmado. Ofuscado e insultando por lo bajo se quedó escuchando las agravios. "Votaste en contra de los jubilados", le dejaron claro.