En una velada a puro boxeo en el Luna Park, este sábado, desde la 20.00, la Princesita Bermúdez defiende su doble corona mundial (Minimosca FIB - OMB, a 10 rounds) ante la mexicana una Jessica Basulto Salazar; C4 Ruíz pone en juego su cinturón ante el nicaragüense Freddy Lainez; el Fino Hernández expone ante Mariano Sandoval; entre otros.

Después de defender categóricamente sus cinturones en Canadá, La Princesita (19-1-1, 6ko) vuelve al mítico ring donde inició su segundo reinado en la categoría. Enfrente tendrá a una rival de calibre: La mexicana Tanquecita Basulto (12-1, 3ko) es una de las promesas del buen boxeo yucateca, que le ha valido ser retadora mundialista. Justamente, ambas comparten una rival en común: Yokasta Valle. En fin, esto es Argentina - México, promesa de batalla.

Por el título Latino Supergallo FIB, Rodrigo "C4" Ruíz (18-0, 13ko) se medirá a 10 rounds ante el nicaraguense Freddy "El Palo" Lainez (18-4, 13). El crédito de Las Talitas arriesgará una vez más su corona latina ante un rival con buenos fundamentos, aguerrido en la corta distancia, con mucha experiencia y envalentonado por su última victoria, por nocaut.

Por el título Fedelatin Welter AMB, Jonathan "El Fino" Hernández (13-0, 8ko) peleará con Mariano "El Rebelde" Sandoval (8-2, 3ko). El Fino Hernández va por su segunda del 2024. Será la cuarta vez que arriesga la corona latina de los 66,600 kilos. Enfrente tendrá un rival que llega en positivo. El boxeador que luce los colores del Club Comunicaciones mete presión, tiene buena línea y viene de ganar por puntos como semifondista en la FAB y dar batalla en su pelea anterior. Ahora, se encajará en la categoría que le ha dado buenos resultados.

Por el titulo Latino Átomo OMB, Jennifer "Hormiga" Meza (8-3, 3ko) tendrá su debut en el Luna Park ante la venezolana Roxana Colmenarez (10-3-1, 8ko), quien ha dado espectáculo y oposición a Sol Cudos y a Yessica Bopp.

Otros combates de la veldada, que será transmitida por TyC Sports: Braian Matías Pérez (4-0, 2ko) vs Néstor “Torito” Fernández (3-2, 1ko), mediano, 6 Rounds; Leandro "Cirujano" López (7-0-1, 3ko) vs Nicolás "El Guapo" Herrera (8-8-3 , 3ko), superligero, 6 rounds; Milagros Herrera (debut profesional) vs Victoria “La Colo” Romero (debut profesional), categoría gallo, 4 rounds.